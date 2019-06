Mercato - Marcelo : "Oui, je vais rester à Lyon"

Alors qu'un départ du Brésilien semblait dans les plans des dirigeants lyonnais cet été, le défenseur central, lui, ne l'entend pas de cette oreille.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais durant l'été 2017 avec le statut de défenseur confirmé, Marcelo, l'ancien défenseur central de , a connu des fortunes diverses durant ses deux premières saisons en . Durant son premier exercice dans l'élite, le Brésilien s'est démarqué par sa solidité dans l'axe de la défense lyonnaise, étant gage de sûreté pour les partenaires d'Anthony Lopes. Avant de baisser le pied au moment de la confirmation.

En effet, si l'OL n'a pas été au mieux collectivement, Marcelo n'a pas vraiment été exempt de tout reproche lors de l'exercice tout juste écoulé, moins performant. D'ailleurs, le principal intéressé en a conscience, lui qui s'était montré très objectif sur le sujet. "Mes performances n'ont pas été bonnes sur certains des derniers matchs, ça fait partie de la vie d'un athlète. Je ne suis pas qu'un footballeur, je suis aussi un homme. Certaines choses de ma vie ont pu affecter mon jeu, je n'ai rien de plus à dire", avait ainsi confié celui qui est considéré comme un cadre de l'effectif lyonnais.

Un départ cet été ? Marcelo ne l'entend pas de cette oreille

Un cadre, qui pourrait toutefois être poussé vers la sortie, selon les dernières rumeurs. Afin de faciliter l'arrivée d'un nouveau défenseur axial, tel que Laurent Koscielny par exemple, force est de constater que les dirigeants lyonnais verraient visiblement d'un bon oeil un départ de Marcelo dans les prochaines semaines, lui qui, à 32 ans, a souvent été la cible des moqueries et des critiques des supporters du club.

Mais cela, c'était sans compter sur la position du principal intéressé, qui lui, ne compte pas faire ses valises cet été. Bien au contraire. "Oui, je vais rester à et je ferai de mon mieux, comme d’habitude", a en effet déclaré Marcelo via un message posté sur les réseaux sociaux, après avoir réglé ses comptes avec ses détracteurs. "Ce qui est drôle, c’est que les gens qui disaient que j’étais le meilleur défenseur du championnat lors de ma première saison et, maintenant, ils parlent en mal. Si je fais une grosse saison, ils m’applaudiront à nouveau, que des hypocrites !".