Mercato - Lyon : Thiago Mendes en approche, Tanguy Ndombélé vers Tottenham

Selon RMC Sport, Thiago Mendes devrait rejoindre l'OL dans les jours à venir, tandis que Tanguy Ndombélé pourrait être transféré à Tottenham.

"Si Tanguy Ndombele devait partir, on a ciblé des joueurs et Thiago Mendes fait partie de ceux qui intéressent notre cellule de recrutement", déclarait ce mardi Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, en marge de la présentation de sa nouvelle recrue Jean Lucas. Et les choses pourraient finalement aller beaucoup plus vite que prévu selon les informations de RMC Sport.

L’OL, priorité de Thiago Mendes

D’après nos confrères, le milieu de terrain du LOSC serait parvenu à trouver un accord avec les Gones. Ce mardi, ses représentants ont fait le déplacement jusqu’à afin de finaliser les derniers détails, de quoi satisfaire la volonté du Brésilien de 27 ans, qui avait fait de l'OL sa priorité. Mais le plus dur reste à faire pour JMA : convaincre les Dogues.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, ces derniers ont accordé un bon de sortie à leur joueur, mais pas à n’importe quel prix. Pour laisser partir son milieu de terrain, le président Gérard Lopez ne réclame pas moins de 25 M€, sans compter d’éventuels bonus. Une somme que l’OL est bien évidemment capable de débourser, mais la formation rhodanienne attend sans doute d’officialiser la vente de Tanguy Ndombélé avant de le faire.

Ndombélé à pour 60 M€ ?

Justement, l’ancien joueur d’Amiens n’a jamais été aussi proche d’un départ. À l’instar de Mendes, il dispose également d’un bon de sortie en cas d’offre capable de satisfaire l’OL. Et toujours selon les informations de la radio parisienne, Tottenham aurait formulé une offre d’environ 62 M€ afin de s’attacher les services de l’international français, soit une somme colossale qui répond aux exigences financières lyonnaises.

Sur les tablettes de toutes les plus grosses écuries européennes, Ndombélé se rapproche donc des Spurs, qui ont pris une longueur d’avance sur les autres prétendants. Une avance qu’ils doivent en partie à leur entraîneur, Mauricio Pochettino, lequel a fait du milieu de terrain lyonnais une priorité de son mercato estival pour remplacer Moussa Dembélé, transféré en l’hiver dernier. Les deux dossiers pourraient donc se boucler dans les jours à venir…