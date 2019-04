OL - Moussa Dembélé ou l'histoire de quelques buts importants

Auteur du but de la victoire vendredi soir à Bordeaux (3-2), Moussa Dembélé a retiré de belles épines du pied de son équipe cette saison.

C'est à la 68e minute de jeu, alors que l'OL venait d'égaliser à 2-2 par le biais de Maxwel Cornet, que Moussa Dembélé s'est présenté devant le quatrième arbitre pour effectuer son entrée. Certains supporters lyonnais ont peut-être espéré à ce moment-là que leur attaquant répète ce qu'il avait déjà fait de manière très marquante au mois de janvier dernier sur la pelouse de Geoffroy Guichard dans le derby face à Saint-Étienne, à savoir donner la victoire à son équipe dans les derniers instants de la rencontre. Après une première tentative avortée pour un hors-jeu signalé tardivement, Moussa Dembélé les a finalement exaucés. Relégué sur le banc pour la seconde fois consécutive, l'international Espoirs français a de nouveau donné trois points importants à qui reste dans la course à la deuxième place.

Son 18e but de la saison

En chiffres, la première saison de Moussa Dembélé à l'OL ressemble déjà à une réussite même si tout est loin d'être abouti en termes de performances individuelles et d'intégration dans les schémas collectifs rhodaniens. Il n'empêche qu'au coeur de l'hiver, alors qu'il luttait encore pour s'imposer, l'ancien du Celtic avait gagné le coeur des Gones en inscrivant un but magistral pour offrir dans les derniers instants le derby face à Saint-Étienne (2-1). Un but qui avait semblé le libérer et qui avait enclenché la belle série toujours en cours en depuis le début de l'année 2019 : 9 buts et 2 passes décisives en 16 matches et 11 titularisations.

Mais Moussa Dembélé affiche surtout une capacité à sortir son équipe des mauvais pas dans lesquels elle a tendance à se mettre. Outre le fameux but du derby, le buteur l'a une nouvelle fois prouvé vendredi, à , où sa 18e réalisation de la saison a délivré toute une équipe. Trois nouveaux points dans une escarcelle qui à plusieurs fois été alourdie grâce à son concours. Face à début décembre, par exemple, lorsqu'il avait permis à l'OL d'égaliser en fin de rencontre ou face à lorsque son but avait amorcé le retournement de situation. Les exemples sont légion et les derniers matches face à et Bordeaux le prouvent encore un peu plus.

Et ce n'est pas tout. À chaque fois que Moussa Dembélé a marqué cette saison en , l'OL n'a jamais perdu (10 matches, 7 victoires, 3 nuls). Le jeune attaquant de 22 ne marque pas de buts anodins puisque ses réalisations construisent les succès ou évitent les défaites. D'ailleurs au rayon des statistiques qui soulignent son apport, celle de ses buts en qualité de remplaçant vient s'ajouter à la pile. Vendredi à Bordeaux, Moussa Dembélé a inscrit son 4e but en sortant du banc, ce qu'aucun joueur n'a su égaler cette saison en Ligue 1. Dimanche prochain, face au LOSC, dans un match qui pourrait s'apparenter à une "petite finale" pour l'accession directe en , les supporters de l'OL apprécieraient qu'il revêtisse de nouveau son habit de sauveur.