OL - Mercato : Laurent Blanc dévoile sa stratégie

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a pointé les défauts de son effectif et s'est épanché sur le mercato hivernal.

L'Olympique Lyonnais n'a plus de temps à perdre. L'opération remontada au classement des Gones débute dès ce mercredi. Les hommes de Laurent Blanc devront faire une seconde partie de saison tonitruante pour accrocher l'Europe la saison prochaine et devra s'appuyer sur un effectif ultra compétitif. En conférence de presse, avant la reprise de la Ligue 1 face à Brest, Laurent Blanc a dévoilé ses envies concernant le mercato d'hiver.

"Je n'exige rien"

"C'est quoi la patte ? La patte d'un entraîneur, c'est de pouvoir améliorer l'équipe. Le mercato va s'ouvrir et j'en profite pour dire que je n'exige rien du tout. J'entends des énormes bourderies, pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige ça. Rien du tout. Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe. On discute et apparemment ils sont très réceptifs parce qu'ils sont d'accord avec moi", a commencé par expliqué le coach rhodanien.

"Je pense qu'il faut améliorer l'équipe et le groupe. Il faut faire en sorte de mettre sa patte sur ce groupe mais aussi prendre des joueurs qui ont la mentalité de jouer au football qui peut vous faire gagner du terrain et vous faire gagner du temps. Quel poste ? Ca dépend de la qualité. La qualité technique, l'expérience. Quand on dit que derrière on manque d'expérience, c'est la vérité. Ce n'est pas une méchanceté pour mon groupe, c'est un fait".

"C'est fondamental d'améliorer le groupe"

Laurent Blanc a envoyé un message à ses dirigeants :

"J'ai mon arrière droit qui a 19 ans et mes deux stoppeurs qui ont 20 et 21 ans. Ce n'est pas se chercher des excuses, c'est une réalité. Est-ce qu'on y arrivera ? Je l'espère pour améliorer le groupe, c'est fondamental pour le club, pas pour moi. John Textor ? Non, je n'ai pas parlé avec lui (il arrive en début d'année). Mon effectif est trop lisse ? On manque de caractère", a ajouté le technicien français.

Corentin Tolisso est sur le bon chemin. Il a subi énormément de blessures qui lui ont attaqué le moral. Il réussit à s'entraîner normalement, à jouer normalement, et j'espère qu'il réussira à donner à ce groupe cette expérience qu'il a."

"Lacazette ? Je l'espère aussi qu'il aura plus d'influence. C'est à eux de prendre le leadership de ce groupe-là et de les amener là où on veut les amener", a conclu l'entra

Laurent Blanc a évoqué le cas de ses cadres, à commencer par Corentin Tolisso qui a été trop souvent blessé depuis le début de saison : "îneur de l'Olympique Lyonnais. A ses joueurs de répondre présent dès ce mercredi soir avec une victoire afin d'entamer de la meilleure manière la deuxième partie de saison.