OL : Les regrets de Pierre Sage après la défaite à Marseille

L’Olympique Lyonnais s’est enfoncé contre Marseille mercredi après une nouvelle défaite 3-0. Sage est plongé dans de regrets.

Les Gones sont au bord du gouffre. En déplacement à Marseille, mercredi soir, dans le cadre de la rencontre en retard de la dixième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a été stérile devant une équipe marseillaise très en confiance, qui s’est imposée sur le score de 3-0.

L’OL évolue tout droit vers la Ligue 2

C’est tout sauf un des débuts de saison de rêve pour l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un début de saison très compliqué, le club rhodanien ne fait que régresser. L’OL est plombé dans une crise sans précédent. En cinq mois, les Gones ont connu plusieurs entraîneurs avec le limogeage de Laurent. Si l’intérim avait été assuré par Vulliez avant la nomination de Fabio Grosso comme le coach principal, l’Italien a lui aussi été évincé la semaine écoulée. Pierre Sage assure l’intérim depuis.

Lanterne rouge du championnat de France depuis le deuxième match de Fabio Grosso à la tête de l’OL, le club rhodanien ne se retrouve pas. Même si l’Italien a donné l’unique victoire de la saison (jusque-là) aux Olympiens, le club n’a pas bougé de la dernière place. Battus par les Marseillais, mercredi, les Lyonnais stagnent à la dernière place avec leurs 7 unités au compteur.

Pierre Sage déçu après le match OM – OL

Alors que les autorités avaient décidé de reporter le match au 6 décembre après les incidents du 29 octobre dernier, le match entre les deux Olympiques ont eu lieu ce mercredi soir. Une rencontre largement maîtrisée par les Phocéens, qui l’ont emportée avec une victoire 3-0. Au micro de Prime Video après la défaite, l’entraîneur intérimaire de l’OL déplore le fait que son équipe n’a pas été à la hauteur du match.

« On avait un plan tactique, mais malheureusement il n’a pas été à la hauteur, contrairement au match à Lens. La différence est significative. La défaite est complètement logique. Ce qui a pêché ? Le niveau de maitrise quand on récupérait la balle et notre capacité à empêcher notre adversaire de jouer. Le score aurait même pu être plus important. On a assumé notre défaite précédente en ayant le sentiment d’avoir fait un bon match, là on doit avoir le sentiment de ne pas avoir joué. On est loin d’être encore prêt à enchainer les performances », a-t-il déclaré.

L’OL relégué ? Sage n’a pas de doute

Lanterne rouge de Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais a de quoi s’inquiéter pour une probable relégation. L’entraîneur des Gones s’inquiète pour le club. Toutefois, Pierre Sage a un brin d’espoirs.

« Le spectre de la descente ? Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu’on est vraiment en danger. (…) Ça ne passe que par le travail et le mérite de s’engager pleinement dans un match, tous les ingrédients nécessaires qu’on n’a pas vus aujourd’hui. Il ne s’agit pas de baisser les bras. Il y a deux aspects qui vont être fondamentaux : continuer le travail et le faire avec beaucoup de détermination », a ajouté le technicien français.