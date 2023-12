OL : Le groupe de Sage contre Nantes, trois joueurs écartés

C’est fait. Pierre Sage vient de rendre publique la liste des joueurs convoqués pour le dernier match de l’année de l’OL contre le FC Nantes.

Pour son dernier match de l’année civile 2023, l’Olympique Lyonnais affronte le FC Nantes, ce soir du mercredi 20 décembre 2023. Ceci dans le cadre de la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 de France. Voir ci-dessous le groupe retenu par Pierre Sage.

Un OL réduit contre Nantes

Sorti de la zone de relégation, l’Olympique Lyonnais ne pense plus y retourner. Le club rhodanien veut retrouver son meilleur niveau et jouer les premiers rôles en Ligue 1 même si la mission semble un peu compliquée pour Pierre Sage et ses protégés. Sur une série de deux victoires consécutives en Ligue 1, notamment contre Toulouse (3-0) et l’AS Monaco (0-1), les Gones veulent enchaîner et finir l’année civile sur une bonne note.

Getty

Pour ce faire, le nouvel entraîneur intérimaire de la formation rhodanienne fait appel à 21 joueurs pour la réception du FC Nantes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Alors qu’ils étaient entre temps annoncés incertains, Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico sont bien présents parmi les 21 joueurs appelés par le technicien français.

L'article continue ci-dessous

Getty

En dehors de Skelly Alvero et Johann Lepenant (tous les deux blessés), Mama Baldé, Paul Akouokou ou encore Sinaly Diomandé sont absents pour cette ultime rencontre de l’année civile. En cas de victoire contre les Canaris ce soir, les Gones totaliseraient 16 points et s’éloigneraient de la place des Barragistes, qu’ils occupent actuellement.

Le groupe de l’OL contre le FC Nantes

Lopes, Pereira, Riou, Caleta-Car, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O’Brien, Sarr, Tagliafico, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah.