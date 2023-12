Lyon - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL affronte Nantes, mercredi, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 aborde la dernière journée de la première partie de saison ce mercredi. Au menu des rencontres, un OL – Nantes plus ou moins alléchant. Les deux équipes vont se croiser à l’occasion de la 17e journée du championnat français pour essayer d’aller de l’avant.

L’OL et Nantes veulent bien finir l’année

L’Olympique Lyonnais veut finir l’année sur une belle note. Les Gones, après avoir galéré depuis le début de la saison, ont enfin retrouvé des couleurs ces dernières journées. Les hommes de Pierre Sage ont remporté leurs deux derniers matchs contre Toulouse (3-0) et Monaco (1-0) après avoir perdu les trois précédentes. Ces deux victoires ont permis à l’OL de quitter la dernière place pour la 16e au classement. Mercredi face aux Nantais, l’Olympique Lyonnais compte enchainer une nouvelle victoire pour s’éloigner encore plus de la zone de relégation. Ce qui ne sera pas si simple contre une équipe en perte de vitesse depuis quelques journées.

Le FC Nantes connait une saison compliquée. 11e de Ligue 1, les Canaris ont perdu la moitié des matchs disputés cette saison (8 défaites en 16 matchs). L’arrivée de Jocelyn Gourvennec, après l’éviction de Pierre Aristouy, n’a rien arrangé à la situation. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs dans l’élite française (3 défaites, 1 nul). Avec 5 points d’avance sur l’OL (13 pts), Nantes (18 pts) doit éviter de se rapprocher de la zone de relégation, et cela passe par une victoire contre les Gones, mercredi.

Horaire et lieu de match

Lyon – Nantes

17e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du Lyon – Nantes

Lyon : Lopes – Caleta-Car, Lovren, O’Brien – Tagliafico, Tolisso, Caqueret, Mata – Cherki, Nuamah – Lacazette

Nantes : Lafont – Castelleto, Cumart, Pallois, Merlin – Douglas, Chirivella – Mollet, Sissoko, Simon – Mostafa Mohamed

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Nantes

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes sera à suivre ce mercredi 10 décembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.