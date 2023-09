OL : Le gros coup de gueule de Tolisso après l’humiliation face au PSG

Capitaine de l’OL, Corentin Tolisso ne digère pas la raclée prise dimanche par son équipe face au club francilien au Groupama Stadium.

L’Olympique Lyonnais est loin de convaincre en ce début de saison. Laurent Blanc et ses joueurs ont une fois encore courbé l’échine en championnat de France, dimanche, en clôture à la quatrième journée de Ligue 1.

Lyon n’y arrive toujours pas

Le début de saison compliqué se poursuit pour Laurent Blanc et l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont subi leur troisième défaite de la saison, dimanche, lors de la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Après deux défaites d’entrée, notamment contre le Strasbourg (2-1) et l’humiliation au Groupama Stadium (1-4) contre Montpellier, l’Olympique Lyonnais a pu s’offrir son premier point en championnat de France son match nul à Nice lors de la troisième journée.

Si les supporters olympiens s’attendaient à une grosse performance des leurs contre le club champion de France, dimanche, c’est une autre humiliation qu’ils ont subie. Puisque Lyon a été stérile devant Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui ont livré une copie satisfaisante. Laurent Blanc et sa troupe s’inclinent 1-4 au Groupama Stadium. Une défaite, qui soulève la colère des supporters.

Le mea culpa de Corentin Tolisso

Auteur de l’unique but de l’Olympique Lyonnais dans la défaite 1-4 contre le Paris Saint-Germain, Corentin Tolisso n’est pas satisfait du début de saison « catastrophique » que vit son club. Le milieu de terrain ne cache pas sa colère après le match perdu. "On le vit plus que mal. On a fait un mois d’août catastrophique. On est au plus bas", a-t-il d’abord lancé.

Le capitaine des Gones ne digère pas cette humiliation au Groupama Stadium avec quatre buts encaissés contre un rival. "C'est un coup très dur, même si on savait qu'on était loin d'être favori contre cette belle équipe. Malheureusement ce début du match et mon erreur aide Paris à rentrer dans le match. Prendre quatre buts en une mi-temps à domicile, cela ne doit jamais arriver. Il fallait être vraiment plus méchant dans notre surface parce qu'ils rentraient facilement", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’international milieu de terrain central français (28 capes, 02 buts) croit à une amélioration après la trêve internationale. "Il faut se réfugier dans le travail, clame-t-il. On a deux semaines pour préparer. On a peu de joueurs sélectionnés donc on va donc avoir un groupe assez complet pour pouvoir travailler, voir ce qui ne va pas et essayer de changer de dynamique, car on ne peut pas rester comme ça", a poursuivi l’ancien du Bayern Munich.