OL : Laurent Blanc fan d'un milieu de terrain français

Après quelques semaines sur le banc de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur français est déjà tombé sous le charme d'un de ses joueurs.

Laurent Blanc aime le jeu, le beau jeu. Et pour faire de son Olympique Lyonnais une équipe à son image, l'entraîneur français a besoin de joueurs aimant le ballon. Alors forcément, l'un des grands gagnants de l'arrivée de l'ancien entraîneur du PSG n'est autre qu'Houssem Aouar. Hors de la rotation en début de saison avec Peter Bosz, le milieu français a retrouvé une place de choix dans le système Laurent Blanc, qui n'a pas caché être sous le charme de son joueur en conférence de presse avant le choc contre Lille.

"C'est le type de joueur que j'aime"

"C’est un joueur qui techniquement est doué, bien sûr. Mais c’est quelqu’un qui sent le jeu. c’est quelqu’un qui anticipe le jeu. C’est quelqu’un qui est très bon quand on a le ballon. Il doit faire des efforts quand on ne l’a pas (sourire). C'est ce type de joueur que j'aime. Mais je pense que beaucoup d'entraîneurs aiment ce type de joueur. Ce n’est pas que moi", a analysé l'entraîneur de l'OL.

"On a d’autres joueurs comme cela, pas que Houssem. Si j’ose dire, on a des bons joueurs de football. C’est quand même une qualité. Après il faut pouvoir les faire jouer tous ensemble. Il faut pouvoir jouer d’une certaine manière et surtout il faut avoir le caractère, la personnalité, pour quand on a le ballon créer des décalages, être dangereux et marquer des buts. Ces joueurs-là sont aussi capables de marquer des buts. Ils sont pratiquement capables de tout faire dans le football. Ils peuvent être au départ de l’action, au milieu de l’action et être à la fin de l’action. Quand vous avez ce type de joueur, vous essayez de les mettre dans les meilleures conditions", a ajouté Laurent Blanc.

Blanc envoi un message à Boateng

"Houssem Aouar avait joué 70 minutes cette saison. C’est pour cela, comme vous le constatez, malheureusement c’est peut-être aussi une chance pour les joueurs qui rentrent, en termes athlétiques et en termes de physique, il y a des joueurs qui malheureusement n’ont pas 90 minutes à haute intensité dans le moteur. Il faut en tenir compte mais cela ne m’empêche pas de compter sur eux. Tant qu’ils sont sur le terrain, ils nous font beaucoup de bien", a conclu le technicien français déjà conquis par son milieu de terrain.

Laurent Blanc en a profité pour envoyer un message à Jérôme Boateng qu'il espère voir comme le leader de sa défense : "On l'a dit, je le répète, on a un effectif composé de très bons joueurs, de jeunes joueurs. Dans ce secteur, on a beaucoup de jeunes joueurs. Il en faut un qui ait de l'expérience pour parler. Ca peut être Jérôme, je ne dis pas que c'est le seul. A lui de s'impliquer aussi. Sur les deux derniers matches, il avait des partenaires de 19 et 20 ans (Lukeba et Diomandé, âgé de 21 ans en réalité, ndlr). Je leur ai dit : si vous estimez devoir parler, il faut le faire. Mais un garçon comme Jérôme connait le football un peu plus que ses deux partenaires".

"Il est légitime pour parler. J'espère qu'il s'impliquera beaucoup. C'est un rôle qu'il doit prendre. Comme je lui ai dit : je te demande d'être présent dans le collectif, mais n'oublie pas ton problème. Il doit se remettre dans le coup, ça fait beaucoup de choses à régler. Mais je trouve que son implication est totale. J'espère que ça va continuer, et qu'il va donner de bons conseils à ses deux jeunes partenaires", a conclu l'entraîneur de l'OL.