OL, la réponse cash de Pierre Sage à John Textor après son coup de gueule

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a répondu vendredi, au coup de gueule de John Textor après la défaite contre Besiktas, jeudi.

L’Olympique Lyonnais est encore retombé dans ses travers. Sur une série de cinq victoires consécutives depuis le revers contre Marseille, le club rhodanien a courbé l’échine contre Besiktas, jeudi. Une première défaite européenne qui n’a pas été du goût de John Textor qui s’est fait entendre dans les vestiaires. Au lendemain de la colère du président lyonnais, Pierre Sage est revenu sur la séquence en conférence de presse, ce vendredi.

La réaction surprenante de Pierre Sage au coup de gueule de John Textor

Lyon n’avait pas encore perdu en Ligue Europa jusque-là. Le club de la cité des Gaules avait lancé sa campagne européenne par une victoire contre l’Olympiakos (2-0), suivie d’une deuxième face aux Glasgow Rangers (1-4). La défaite des Gones, qui étaient sur une bonne dynamique, contre Besiktas, jeudi (0-1) a mis en rogne John Textor qui a montré son mécontentement dans les vestiaires. Selon les informations de RMC Sport, le président de l’OL aurait épargné les joueurs pour s’attaquer à Pierre Sage et son staff. S’il n’a pas révélé le contenu de la discussion avec l’homme d’affaires américain, le technicien français confirme qu’il y a bien eu une discussion à l’interne.

« Si les murs avaient vraiment des oreilles, la question ne se poserait pas et vous auriez tout entendu. C’est une phase de reporting qui a lieu normalement entre son salarié et son employeur à l’issue du travail, donc d’un match de football. Et c’est logique que l’on ait des échanges sur nos pratiques professionnelles et la manière de les mener, puisqu’il attend de nous que l’on soit efficaces. Et je suis content qu’il attende ça de nous puisque ça nous challenge tous les jours. Donc je n’ai aucun problème avec ça », explique Pierre Sage en marge du match contre l’AJ Auxerre, dimanche (16h).