OL, Juninho confirme les envies d’ailleurs de Dembélé et la piste Slimani

Suite au titre honorifique de champion d'automne, Juninho a confirmé que Dembélé est en contacts avec l'Atlético Madrid et que Slimani est une piste.

N’ayant connu jusqu’à là qu’une seule défaite en championnat, l’Olympique Lyonnais se dirigeait tout droit vers le titre honorifique de champion d’automne. Il ne fallait qu’un point aux hommes de Rudi Garcia pour terminer en tête la phase aller de la . Mais contre Rennes, les Lyonnais ont failli tout gâcher. Bien loin de l’image aperçue ces dernières semaines, l’OL a été bousculé par les Rennais et a dû puiser dans ses ressources pour combler les deux buts de retard. Avec caractère, le club de Jean-Michel Aulas a réussi à ramener un point de Bretagne et est champion d’automne pour la première fois depuis 2008.

"Aujourd’hui, on a une vraie équipe, une âme d’équipe. Paris reste le favori, notre équipe ne va pas lâcher, a confié Juninho sur Téléfoot la chaîne. Il faut continuer, on a une équipe qui marque beaucoup de buts. On rêve mais on garde notre humilité."

Avec un point d’avance sur le PSG et , l’OL a l’avantage de ne jouer aucune compétition européenne cette saison et peut donc mettre toutes ses forces dans la quête d’un nouveau titre de champion de . Encore faut-il garder tous les joueurs qui ont brillé depuis six mois...

Slimani pour remplacer Dembélé ?

Au moment de la trêve hivernale, Juninho et Rudi Garcia avaient annoncé qu’aucun cadre ne partirait durant l’hiver. Memphis risque donc de partir libre mais l’OL va devoir recruter devant. Annoncé dans le viseur de l’ , Moussa Dembélé veut bien rejoindre les Colchoneros sous la forme d’un prêt, lui qui est actuellement blessé à bras.

"Il y a une possibilité. Moussa est venu me voir, il pense que c'est le moment de changer d'équipe, qu'il a perdu un peu la motivation, ce n'était pas prévu, je l'apprécie beaucoup. Garder quelqu'un qui n'a pas envie d'y vivre vraiment de façon intense ces prochains cinq mois, ce n'est pas l'idéal. On discute avec l'Atlético, je pense que Moussa est tombé d'accord avec l'Atlético"

Homme fort des Gines la saison dernirère, l’ancien attaquant du Cletic a été relégué sur le banc des remplaçants depuis l’éclosion de Kadewere durant cette première partie de saison. Joker de luxe, Dembélé va donc devoir être remplacé sur le court terme et la piste la plus chaude mène actuellement à Islam Slimani. L’ancien attaquant de ne joue pas à Leicester et souhaite se relancer. Le directeur sportif lyonnais a confirmé la piste de l’Algérien même si ce dernier n’est pas le seul sur la liste.

"Slimani, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup, mais ça fait partie des possibilités, pas lui tout seul. A la moitié de la saison, ce n'est pas toujours facile de trouver un attaquant pour jouer six mois ou un an et demi, ça coûte cher. On regarde d'autres joueurs, on avait parlé avec lui au début de la saison, on avait presque trouvé un accord, il a envie de venir, de porter notre maillot. On discute"

Alors que l’hiver lyonnais devait être tranquille, il risque d’y avoir du mouvement dans l’effectif de Rudi Garcia.