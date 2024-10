OL, John Textor nomme un nouveau dirigeant

Un nouveau dirigeant débarque à l’Olympique Lyonnais afin d’aider le club à concourir pour le titre en championnat de France et aussi en Europe.

L’Olympique Lyonnais fait des débuts rêvés en Ligue Europa cette saison avec deux victoires en autant de sorties. Mais en Ligue 1, le club de la Cité des Gaules galère sauf les deux dernières sorties, qui ont redonné le sourire aux Gones et leurs supporters. Pour garder cette allure, le président du club va renforcer l’OL.

OL, un début de saison en dent de scie

Surprise de la saison écoulée avec une qualification incroyable pour l’Europe alors qu’il avait occupé la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, l’Olympique Lyonnais a montré un visage beaucoup moins séduisant en ce début de saison. Le club rhodanien a été battu lors de ses deux premiers matchs en Ligue 1 respectivement par Rennes (3-0) et Monaco (0-2).

Mais les Gones ont rassuré lors de la troisième journée en allant décrocher une victoire au bout du suspense contre Strasbourg (4-3). Le doute a repris place quand Lyon a été accroché à Lens (0-0) et absorbé par l’OM (2-3) alors que les Lyonnais étaient en supériorité numérique devant les Marseillais. Mais les deux dernières sorties en championnat contre Toulouse (1-2) et Nantes (2-0) ont été rassurantes.

Daniel Congré débarque à Lyon

Même si les deux dernières rencontres en championnat de France ont été rassurantes pour les Gones, le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, compte prendre ses responsabilités. En effet, Selon L’Equipe, Daniel Congré (39 ans), ancien défenseur central de Montpellier et Dijon, qui a pris sa retraite du football cet été, devrait être nommé coordinateur sportif de l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines.

Si le club rhodanien n’a plus de Directeur sportif depuis le départ de David Friio, Textor pense faire venir l’ancien de Toulouse, qui devrait agir dans la peau d’un coordinateur sportif. Dans le même temps, le média indique que le directeur de la cellule de recrutement, Matthieu Louis-Jean, va prendre plus d'importance et devenir le rouage numéro 1 sur le mercato, dont ne s'occupera pas le coordinateur. Si Anthony Réveillère avait été sondé pour ce rôle ces dernières semaines, c'est le profil de l'ancien joueur de Toulouse, qui a été retenu.