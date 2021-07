OL, Joachim Andersen va quitter le club

Recrue record de l’OL il y a deux ans, Joachim Andersen va retourner en Angleterre du côté de Crystal Palace.

Parmi les révélations de la Serie A il y a trois ans avec la Sampdoria, Joachim Andersen avait fait le choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais et le championnat de France. Il faut dire que le club rhodanien n’avait pas lésiné sur les moyens pour s'offrir le défenseur danois à l’été 2019. Un transfert record de l’ordre de 24 millions d’euros.

Bon dans les duels et à l’aise dans la relance en Italie, Andersen devait être la première bonne pioche de Juninho en qualité de directeur sportif de l’OL. Le succès n’aura pas été au rendez-vous. En difficulté durant sa première saison et barré par le duo Marcelo - Denayer, le défenseur danois avait été prêté la saison dernière à Fulham.

Une bouffée d’oxygène pour Andersen qui a été comme un poisson dans l’eau chez les Cottagers. Si le club londonien est redescendu aussi vite qu’il est monté, le joueur prêté a porté le brassard de capitaine pendant une bonne partie de la saison et s’est illustré aux quatre coins de l’Angleterre.

Avec la relégation de Fulham, retour à l’envoyeur pour Andersen, qui a pourtant rapidement annoncé son désir de retourner en Premier League, lui qui était dans les petits papiers de Tottenham avant l’arrivée de Nuno Espirito sur le banc des Spurs.

L’arrivée de Peter Bosz sur le banc de l’OL aurait pu redistribuer les cartes mais non puisque l’entraîneur néerlandais compte beaucoup sur le jeune Castello Lukeba (18 ans). Le Danois va quitter l’Olympique Lyonnais avec une seule saison disputée au Groupama Stadium et retourner en Angleterre.

D’après Le Progrès et L’Equipe, Crystal Palace va accueillir le joueur avec un contrat de 5 ans à la clé et un transfert estimé entre seize et vingt millions d’euros d’après les sources. Un moindre mal pour l’OL qui avait cassé sa tirelire il y a deux ans et qui limite donc la casse.