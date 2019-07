OL - Jean-Michel Aulas : "Nabil mérite un club à sa dimension"

Le président de l'Olympique Lyonnais s'est exprimé au sujet de l'avenir de Nabil Fekir, un joueur qu'il espère encore pouvoir convaincre de rester.

Champion du Monde avec l'Equipe de en , Nabil Fekir avait terminé la saison 2017-2018 en apothéose, lui qui pensait s'apprêter à entrer dans une nouvelle dimension. Fortement courtisé par les Reds de , qu'il avait été tout proche de rejoindre, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais était finalement resté dans son club de toujours, prêt à porter son équipe vers les sommets de la .

Néanmoins, force est de constater que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. En effet, entre blessures et prestations en dents de scie, Nabil Fekir n'a pas eu le rendement escompté ces derniers mois, lui qui a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Suffisant pour susciter les convoitises des plus grands clubs européens ? Pas vraiment, le Bétis Séville étant actuellement l'équipe la plus intéressée.

"Actuellement, il dit qu’il veut partir, mais peut-être qu’il restera"

D'ailleurs, Nabil Fekir serait même tombé d'accord avec les Andalous, qu'il accepterait de rejoindre moyennant un salaire de 7 millions d'euros par an. Toutefois, son président Jean-Michel Aulas, lui, espère toujours le conserver. Et si départ il devait y avoir, ce dernier souhaiterait que cela permette à son miliieu offensif de changer de dimension, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat.

L'article continue ci-dessous

​

"Nabil (Fekir) arrive à un an du terme de son contrat donc il peut y avoir des tentations de clubs de laisser traîner la situation. Ceci étant, nous avons les reins suffisamment solides pour économiquement attendre. Et ce serait même une très bonne nouvelle qu’il ne trouve pas de club à sa dimension, puisqu’on rentrerait alors dans une négociation pour le prolonger", a indiqué le président rhodanien pour RMC, ce samedi.

"J’ai toujours respecté, avec Nabil comme les joueurs qui l’ont précédé, leur souhait le plus profond. Là, actuellement, il dit qu’il veut partir, mais peut-être qu’il restera. Et à ce moment-là on fera en sorte de le prolonger. Il y a parfois des choses injustes dans le football, et parfois des interprétations qui font que les conditions d’un transfert ne sont pas réunies. Encore une fois, Nabil mérite un club à sa dimension, et s’il ne le trouve pas, nous serons très heureux d’essayer de le prolonger", a rajouté le président lyonnais. Alors partira, partira pas ? Réponse dans les prochaines semaines.