OL, Habib Beye renvoie l'ascenseur à Pierre Sage

Habib Beye a tenu des mots forts sur Pierre Sage, vendredi, quelques heures après les propos de ce dernier sur lui.

Ex-joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye est depuis trois ans, à la tête du Red Star en National. L’ancien international sénégalais a réussi à faire monter le club en Ligue 2 après un excellent parcours cette saison. Au cours de ces trois années, Habib Beye a eu l’occasion de travailler avec Pierre Sage, actuel coach de l’OL, qui a été son adjoint pendant un an. Alors que chacun d’eux réussit chacun de son côté, les deux hommes se sont envoyés des messages par médias interposés ce vendredi.

Habib Beye revient sur l’intérêt de l’OL

Pierre Sage a été l’adjoint de Habib Beye au Red Star entre 2022 et 2023. Le technicien français a ensuite rejoint le centre de formation de l’OL avant d’être nommé comme entraineur quelques mois plus tard. Mais si Pierre Sage a remplacé Fabio Grosso sur le banc de l’Olympique Lyonnais, ce poste aurait pu revenir à Habib Beye bien avant. Celui qui va quitter Red Star en fin de saison est revenu ce vendredi sur l’intérêt du club rhodanien il y a quelques mois après le départ de Laurent Blanc.

« On a travaillé pour avoir ce type de sollicitations. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas moi qui vais toquer à la porte de John Textor pour dire : "Je te plais, est-ce que tu peux t'intéresser à moi ?" Il y a quelqu'un qui a regardé le travail que je faisais dans mon club et qui s'est dit : ‘’Ben tiens, pourquoi pas, on va écouter ses idées’’ », explique Habib Beye dans les colonnes de L’Equipe.

Habib Beye adoube Pierre Sage à son tour

Habib Beye n’est donc finalement plus venu à l’Olympique Lyonnais mais son ex-adjoint, si. Pierre Sage pourrait toutefois être rejoint en Ligue 1 par le Sénégalais qui a exprimé son désir d’entrainer dans l’élite avec des appels de pieds à l’OM. Plus tôt dans la journée, le coach des Gones ne tarissait pas d’éloges sur Habib Beye et plaidait même pour son recrutement en Ligue 1. Quelques heures plus tard, c’est au tour de l’ancien joueur de Newcastle de rendre hommage à son ancien adjoint qui réalise une belle saison avec l’OL.

« Il m'a surpris sur sa capacité d'adaptation très rapide au très haut niveau. Quand il arrive à Lyon, il identifie très très vite le problème de confiance et fait en sorte que cette équipe ne se concentre que sur la performance et oublie tout ce qu'il y avait en coulisses. Avant même de penser à mettre sa patte sur le football que lui aime voir. Pierre est très riche dans sa culture footballistique, a une vision du foot qui peut parfois paraître complexe mais il a cette faculté à la retranscrire sur le terrain de façon très simple. Et a une adhésion des joueurs qui se fait en un instant. Moi, il m'a apporté beaucoup de structuration dans ce qu'on a mis en place parce que j'avais beaucoup d'idées et je pense qu'il est arrivé à formaliser un petit peu tout ça. Sébastien (Bichard, futur entraîneur de Clermont, ndlr) ? Ça a été une symbiose rare dans une vie professionnelle. C'est un fou de travail, constamment dans la recherche, dans le développement de nouvelles méthodologies. Et quand deux fous de travail se rencontrent... (Rires) », confie-t-il à propos de Pierre Sage.