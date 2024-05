OL, Pierre Sage plaide pour Habib Beye

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a évoqué vendredi, le souhait de Habib Beye d’entrainer en Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais affronte dimanche, Clermont à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Pierre Sage était présent en conférence de presse ce vendredi. Outre les questions relatives au match et à l’OL, le technicien français n’a pas échappé aux questions sur Habib Beye, un homme dont il a été l’adjoint par le passé.

Les compliments de Pierre Sage à Habib Beye

Ancien joueur de l’OM et consultant pour Canal+, Habib Beye est depuis trois ans, l’entraineur du Red Star. Cette saison, l’ancien international sénégalais a réussi à faire monter le club en Ligue 2. Un exploit réalisé sans un certain Pierre Sage qui a été son adjoint entre 2022 et 2023. Ce dernier ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur son ancien collaborateur.

Getty

« Je pourrais vous parler très longuement de lui, parce que j'ai beaucoup de respect pour qui il est en tant que personne et ce qu'il a fait », lance le coach des Gones avant de féliciter Habib Beye et le Red Star pour la montée en Ligue 2. « Je suis très content pour lui et pour le club qu'ils aient réussi à monter. Ils ont peut-être résolu le problème en changeant l'adjoint d'une année sur l'autre ! », ajoute-t-il sur un ton humoristique.

Pierre Sage incite les clubs de Ligue 1 à s’intéresser à Habib Beye

Cependant, Habib Beye n’entrainera pas le Red Star en Ligue 2, la saison prochaine. L’ex-défenseur de Newcastle a informé les responsables qu’il ne souhaitait plus continuer avec le club. Il éprouve plutôt le désir d’exercer au haut niveau notamment en Ligue 1. L’ancien joueur d’Aston Villa fait d’ailleurs des appels du pied à l’OM depuis quelques jours mais si le club phocéen penche plutôt pour Paulo Fonseca. Mais s’il pourrait y avoir des appréhensions sur la capacité de Habib Beye à réussir au haut niveau, Pierre Sage, son ex-adjoint qui réalise une belle saison avec l’OL, estime que le Sénégalais a le niveau pour entraineur dans l’élite du football français.

« Habib est vraiment taillé pour entraîner en Ligue 1 (…) Il a la personnalité, le charisme, les compétences et maintenant l'expérience et la méthodologie pour le faire. Il sait s'entourer, il a conscience de ce dont il a besoin. Je pense que les clubs de Ligue 1 vont être sensibles à son profil, sachant qu'il risque d'y avoir du mouvement cet été. Je l'encourage à postuler et j'encouragerais les clubs à répondre à sa candidature. Je pense que ce sera un grand coach », explique l’entraineur français.