OL - Fekir vers un départ, le cas Lopes... Le point complet d'Aulas sur le mercato

En conférence de presse ce mardi, Jean-Michel Aulas a évoqué tous les dossiers chauds de l'Olympique Lyonnais.

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas s'est présenté en conférence de presse ce mardi pour faire le point sur tous les dossiers brûlants de l'Olympique Lyonnais. Reconnaissant l'intérêt du club pour le défenseur brésilien Filipe Luis, le président lyonnais a passé en revue les éléments susceptibles de quitter le club.

"Fekir ? Sa préférence va vers un départ"

Il a notamment été question de la situation d'Anthony Lopes. Jean-Michel Aulas a envoyé un message clair au clan du gardien portugais, dans une période où des rumeurs circulent au sujet des exigences salariales du portier. "J’ai lu des choses dans la presse au sujet d’Anthony Lopes. Cela ne correspond pas à la réalité. Je n’ai pas fait de proposition supplémentaire. On attend que ses agents, qui sont venus sans lui, comprennent qu’on est attaché à lui mais aussi au fait qu’il doit y avoir une cohérence dans la maison. On ne peut pas mettre la maison en danger. S’il devait ne pas resigner, on lui suggérerait qu’il puisse être transféré".

Autre cas prioritaire dans le sens des départs : Nabil Fekir. Leader technique et emblème du club, le champion du monde français reste sur une saison très contrastée. Comme il y a un an, la tendance est à un départ. Et l'opération pourrait être finalisée cet été après le couac du dernier mercato estival, où s'était rétracté au dernier moment. "Sa préférence va vers un départ. On est ouvert aux discussions. On n’a pas de nouvelle. On attend des propositions dans les jours qui viennent mais pour le moment on n’en a pas".

Toujours dans le secteur offensif, Jean-Michel a toutefois fermé catégoriquement la porte pour l'ailier burkinabé Bertrand Traoré, qui entre visiblement dans les plans de Sylvinho. Le défenseur brésilien Marcelo devrait aussi rester. "La porte est fermée pour Bertrand Traoré. On en a discuté avec Sylvinho et Juninho. Marcelo a eu une offre mais il souhaite rester".

Enfin, quid de Tanguy Ndombele ? L'international français représente l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, deux ans après son arrivée en provenance d'Amiens. Son nom a circulé en , notamment du côté du dernier finaliste de la , mais le président lyonnais reste évasif pour son milieu de terrain. "Il n’y a rien de décidé pour le moment. Les nombreuses sollicitations ne correspondent pas à ce que j’attends". Le message est passé.