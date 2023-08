OL : Daniel Riolo allume Aulas et Laurent Blanc

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, et Laurent Blanc, l’actuel coach des Gones, ont reçu une douche froide de la part de Daniel Riolo.

L’Olympique Lyonnais a arraché son premier point de la saison en Ligue 1 après le match nul (0-0) contre l’OGC Nice. Un match qui a eu la réaction de l’ancien dirigeant du club rhodanien, qui envoie indirectement une pique à John Textor, l’actuel président du club.

Riolo sans pitié contre Aula et Blanc

C’est un secret de polichinelle que l’Olympique Lyonnais traverse une période très difficile en ce début de saison en championnat de France. Après deux défaites inaugurales, notamment contre le Stade Brestois (2-1) et face à Montpellier (1-4), Lyon est loin de confirmer les attentes cette saison. Ne serait-ce que face à Nice, dimanche, lors de la première journée, que Laurent Blanc et les siens ont pu faire un match nul (0-0).

Alors que Jean-Michel Aulas sembler tacler indirectement dans un tweet, John Textor, pour ce début de saison chaotique des Gones, Daniel Riolo recadre l’ancien dirigeant des Gones. A en croire le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, tout ce qui arrive à l’OL aujourd’hui est imputable à Aulas, qui aurait mal fait les choses avant son départ.

L'article continue ci-dessous

"Il ne passe pas le premier examen (de la DNCG) parce que tout le monde lui a savonné la planche. On ne lui laisse même pas un mois pour travailler. (En s’adressant à Stéphane Guy, qui défend l’entraîneur Laurent Blanc) Tu défends un entraîneur juste parce que c’est Laurent Blanc alors que ça fait un an qu’il ne fait rien. Son équipe ne ressemble à rien. Je ne dédouane pas Textor. Il y a une histoire, celle de la vente de ce club voulue par Jean-Michel Aulas. Tout ce qu’Aulas a fait derrière (la vente), c’est bien? Quand il savonne la planche, qu’il fait tout pour que ça ne passe pas devant la DNCG, il est nickel ?", a déclaré Riolo pour commencer.

"Evidemment que Textor n’est pas un As, ajoute Daniel Riolo. Lyon était en train de couler depuis quatre-cinq ans déjà. C’est l’histoire d’une chute initiée par Jean-Michel Aulas, c’est lui qui a initié la chute parce qu’il n’a jamais su se renouveler. Il a fait des mauvais choix d’entraîneurs, des mauvais choix dans le recrutement et c’est le club qui a le deuxième budget le plus important après le PSG. Le problème ne date pas de Textor, la chute de l’OL est initiée depuis pas mal d’années."

« Arrête de te plaindre », Riolo dézingue Blanc

Depuis le début de la saison, Laurent Blanc réclame des renforts pour pouvoir faire une saison qu’il souhaite meilleure pour l’OL. Mais les choses ne semblent pas mieux aller dans le sens des recrues. Pour Riolo, Laurent Blanc pourrait composer avec l’effectif à sa portée et faire du bon à la tête de la formation rhodanienne. Une affirmation qu’il soutient avec fermeté et tout le sérieux.

"Juste avec ce groupe, Lyon devrait proposer largement plus. Sauf qu’il y a un entraîneur complètement dépassé depuis qu’il a perdu Jean-Louis Gasset. Aujourd’hui tu dois proposer mieux. Tu ne dois pas être sans arrêt en train de chouiner parce qu’on ne t’a pas donné ceci ou cela. A bout d’un moment, arrête de te plaindre, bosse avec ce que tu as et fais en sorte que ça ressemble à quelque chose. Clermont ou Lorient ont plus de moyens? Blanc veut entraîner des cadors? Mais ils sont où les cadors? Quels sont les clubs qui sont venus le chercher ce monstre d’entraîneur? Si tu n’es pas content parce que tu n’as pas eu ce que tu veux, que tu n’as pas eu ta sentinelle que tu es encore le seul à utiliser dans le football du XXIe siècle, mais va-t’en, va faire autre chose et après on ira chialer sur Textor qui n’a pas de blé et on ira taper sur tous ceux qui l’ont choisi. Et on dira: ‘ils ont tous été d’accord sauf Jean-Michel Aulas', parce que Jean-Michel Aulas, lui, savait, a pris son chèque et en a rien à cirer de la situation", a-t-il poursuivi.