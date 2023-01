OL – Clermont Foot (0-1) : Lyon retombe dans ses travers, un bilan mitigé pour Laurent Blanc

Lyon a été battu au Parc OL par Clermont (1-0) et n'arrive pas à lancer une série positive contrairement au souhait de Laurent Blanc.

Après sa belle victoire sur la pelouse de Brest (4-2) pour la reprise de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais avait fait naitre l'espoir de lancer une nouvelle dynamique et d'oublier une première partie de saison plus que mitigée.

Laurent Blanc souhaitait d'ailleurs lancer une série de victoires avec l'occasion de la réception de Clermont. Mais ce dimanche 1er janvier 2023, l'OL s'est incliné 1-0 au Parc OL face aux Auvergnats.

Lyon s'est heurté au bloc clermontois

Contrairement à Brest et à sa défense poreuse (32 buts encaissés par les Bretons en 16 matches après leur défaite contre l'OL), Clermont a joué avec un bloc bas et compact. Tranchant en contre-attaque, Clermont a ouvert le score en fin de rencontre sur un penalty de Cham (87e).

Pendant la rencontre diffusée sur Canal+ Sport 360, Sidney Govou, l'un des commentateurs, s'est étonné du style de jeu de l'OL : « il manque le Caqueret de la semaine dernière, de la profondeur quitte à perdre le ballon pour faire étirer les lignes. Les joueurs de couloirs doivent se projeter plus vers l'avant. »

« Il a manqué de la percussion dans les 30 derniers mètres », a reconnu Benjamin Da Silva après le match.

Caqueret et Cherki qui avaient brillé face à Brest ne sont pas parvenus à réaliser une nouvelle grosse performance face à Clermont. Les deux joueurs ont d'ailleurs été remplacés par Laurent Blanc à la 73e minute, respectivement par Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

Au micro de Canal+, Govou a attribué la note de 6,5/10 à Cherki : « Il a été plutôt intéressant, assez juste dans ses choix. Il n'a pas surjoué, ce qu'il faisait un peu trop dans le passé. A chaque action, c'est lui qui a permis à son équipe de se mettre en position de tir. »

Un bilan mitigé pour Laurent Blanc depuis ses débuts

Avec cette défaite, l'Olympique Lyonnais occupe seulement la huitième place avec 24 points et pointe à six longueurs de la cinquième place, occupée par Rennes et synonyme de Ligue Europa Conférence en fin de saison.

Successeur de Peter Bosz, Laurent Blanc a dirigé face à Clermont son septième match à la tête de l'OL. Et son bilan est moyen avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. A titre de comparaison, Peter Bosz avait enregistré sa troisième défaite après seulement onze matches.

Pis, Laurent Blanc a déjà perdu plus de matches de Ligue 1 en 7 rencontres avec l'OL qu'en 38 rencontres avec le PSG lors de sa précédente saison dans l'élite (2 revers en 2015-2016).

Face à Clermont, l'OL est même resté muet pour la première fois de l'ère Laurent Blanc. Mais c'est surtout la défense lyonnaise qui n'est guère rassurante : seulement deux blanchissages en sept matches et un total de 8 buts encaissés.

Laurent Blanc attend des recrues

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Laurent Blanc a demandé un défenseur pour renforcer son équipe au mercato d'hiver avec le profil suivant : « Expérimenté, avec du caractère et de l'agressivité. »

Laurent Blanc devrait pouvoir accueillir prochainement Dejan Lovren. Le défenseur croate du Zénith Saint-Pétersbourg présente l'avantage d'être un ancien de la maison et devrait pouvoir rapidement s'acclimater. Cela pousserait vers la sortie Jérôme Boateng qui ne fait pas partie des plans de Blanc.

Blanc compte aussi sur le retour de blessure d'Aouar pour apporter plus de liant et de percussion au milieu.