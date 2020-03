OL - Bruno Guimarães en profite pour apprendre le français

Le Brésilien de l'Olympique Lyonnais est lui aussi confiné. Chez lui, il fait le nécessaire pour rester en forme, et apprend le français.

Le football étant au repos forcé pour cause de pandémie de coronavirus, les joueurs sont cantonnés à rester confinés, comme le reste des citoyens. Si les clubs essayent tant bien que mal de leur imposer un certain cadre de travail pendant cette période de confinement, chacun ne se maintient pas en forme de la même manière. Bruno Guimarães, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, s'entraîne, mais profite aussi de cette trêve forcée pour prendre des cours de français.

"Les terrains et les matches bien sûr me manquent​"

"Je ne parle pas encore bien français mais j’apprends. Dans cette période, je m’entraîne avec les préparations de Paolo, avec tout ce qu’il nous a demandé de faire : abdominaux, flexions, je cours dans un espace restreint. En dehors de cela, je joue beaucoup aux jeux vidéo et puis j’apprends le français pour m’intégrer au plus vite", a ainsi déclaré le Brésilien, ce samedi, sur le site internet du club, avant d'inciter les gens à se montrer responsables en restant chez eux.

"Il est essentiel que vous restiez à la maison. Les terrains et les matches bien sûr me manquent. C’est tout ce que j’aime faire. Mais nous savons que c’est pour notre bien, alors restons à la maison. Je vous répète que cela va passer et on va vite se retrouver", a ensuite ajouté Bruno Guimarães.