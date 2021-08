OL, Bruno Guimaraes dévoile ses deux rêves pour le futur

Champion olympique avec le Brésil, Bruno Guimaraes souhaite remporter un titre avec l’OL avant de découvrir la Premier League.

Juninho est souvent pointé du doigt pour des recrutements qui n’ont pas donné satisfaction depuis son arrivée comme directeur sportif de l’OL (Thiago Mendes, Jean Lucas..) mais le Brésilien peut se targuer d’avoir trouver au moins deux bonnes pioches depuis trois ans.

Avec Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, l’ancienne idole de Gerland a eu le nez fin et les premières rencontres de la saison 2021-2022 ont démontré que les deux milieux étaient comme des poissons dans l’eau dans le nouveau système de Peter Bosz.

De nouveau aligné comme sentinelle dans le milieu à trois lyonnais, Guimaraes a retrouvé le niveau qui était le sien au moment de son arrivée en janvier 2020, avant d’accuser le coup d’une première expérience en Europe et du confinement lié au Covid-19 juste après avoir posé ses valises à Lyon.

Arsenal a pris la température

L’été est d’ailleurs plutôt une réussite pour l’ancien de l’Athletico Paranaense qui a eu la bonne idée de faire le déplacement jusqu’au Japon avec la sélection olympique brésilienne et décrocher ainsi l’or olympique au détriment de l’Espagne. Plutôt à son avantage à Tokyo, Bruno Guimaraes a attiré les regards de certains recruteurs et notamment ceux d’Arsenal.

L'article continue ci-dessous

Outre-Manche, il a d’ailleurs été question d’une offre faite à l’Olympique Lyonnais. Une version contestée par le joueur lui-même qui rêve malgré tout de découvrir la Premier League, un jour ou l’autre.

"Il y a eu des contacts avec mon agent. Mais rien d'officiel, ils m'ont sollicité... mais, il n'y a pas eu de proposition officielle. Mon objectif, et je l'ai fait comprendre à Juninho, est de gagner un titre ici. Les supporters lyonnais sont à la recherche de titres, ils n'ont rien gagné depuis longtemps", a-t-il expliqué à Globoesporte.

"Nous avons la Coupe, la Ligue Europa, la Ligue 1, qui est très difficile en raison du niveau de Paris, mais c'est un championnat, tout peut arriver. Mon objectif est de réussir quelque chose, de me faire un nom à Lyon, mais je n'ai jamais caché mon désir de jouer en Premier League."