OL : Bruno Cheyrou confirme la piste menant à Alexandre Lacazette

Voilà une prise de parole qui pourrait donner le sourire à de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais.

"Il faut qu'on essaie de faire revenir Lacazette"

Alors que le retour possible d'Alexandre Lacazette sur les bords du Rhône dans quelques mois est évoqué depuis plusieurs jours, le directeur du recrutement du club, Bruno Cheyrou, a confirmé que la piste était bien réelle.

"Quand le mercato du mois de janvier a débuté, on a évoqué Tanguy Ndombele. Et, au début, je me disais que c’était impossible, que jamais il n’allait revenir", rejoue-t-il, interrogé par le site officiel du club.

"Mais petit à petit, devant sa volonté de revenir, on a réussi à le faire revenir. Je ne vous dis pas qu'on y arrivera (pour Lacazette), mais il faut que l’on essaie."

"On essaiera d'être ambitieux dans le recrutement"

Un espoir permis par la situation contractuelle du joueur, qui sera libre à l'issue de la saison, après cinq ans passés sous les couleurs d'Arsenal. Dans le nord de Londres, son départ semble désormais acté.

"Sans vendre de rêve à qui que ce soit, on essaiera d’être le plus ambitieux possible dans les joueurs que l’on voudra recruter", affirme encore Cheyrou.

"J’ai eu la chance de suivre pour beIN Sports la campagne européenne de l’OL il y a trois ou quatre ans. Tolisso et Lacazette, ils étaient largement au-dessus. Et si Lacazette pouvait revenir avec plus d'expérience et de maturité... Qui serait contre le retour d'Alexandre Lacazette ?"

Certainement pas grand monde. Et pour celui de Tolisso non plus d'ailleurs, lui qui est également en fin de contrat avec le Bayern en juin prochain. Un coup double incroyable en préparation ?