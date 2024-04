OL - Brest, toutes les réactions d'après-match

Lyonnais et Brestois se sont exprimés au terme de OL – Brest, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affrontait le Stade Brestois dimanche soir à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée par les Gones au bout d’un scénario incroyable. Au terme de la rencontre, l’ancien président lyonnais, Jean Michel Aulas, et le gardien Anthony Lopes ont livré leurs impressions au micro de Prime Video tout comme les Brestois, Steve Mounié et Pierre Lees-Melou.

Jean-Michel Aulas (ancien président de l’OL sur Prime Video) :

« Il n'y a que dans le foot qu'on a des émotions comme ça. C'est un match couperet qui nous permet de nous relancer vers le haut. Et il y a ce public qui est formidable dès le début, dans la difficulté et maintenant dans l'espoir. C'est vraiment l'OL. L'OL est fait pour être tout en haut. J'espère qu'Alexandre va bien parce qu'il a pris un choc qui m'a terriblement rappelé Schumacher »

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur Prime Video) :

« On fait une entame de deuxième période catastrophique. On menait à la pause et on n'est pas rentré dans la deuxième période. Ils mettent trois buts, on connaissait leurs forces. Mais on a ce petit truc, il y a quelque chose dans ce groupe. On s'est fixé des objectifs. Il n'y a pas si longtemps, c'était d'avoir le maintien le plus vite possible. Aujourd'hui il y en a d'autres, qui l'eut cru ! On a la chance d'avoir un public incroyable, qui était là même dans les moments compliqués même si ça va beaucoup mieux. On s'est fixé cet objectif de septième place, on se rend compte qu'on y est même si certains n'ont pas encore joué. On espère la maintenir »

Steve Mounié (attaquant de Brest sur Prime Video) :

« C'était un match électrique. Effectivement il y a un sentiment de déception totale. On s'imaginait remporter ce match. C'est incroyable mais c'est comme ça. Il y a eu des faits de jeu dans les deux sens, en première période on nous dit qu'il y avait une main et peut-être penalty pour nous, on nous dit que sur le coup franc qui amène le but de Lacazette il y avait hors-jeu. Il y a beaucoup de choses, des faits de jeu compliqués mais on avait réussi à revenir et à prendre l'avantage. Malheureusement on perd sur la fin, je ne sais même pas quoi dire parce que j'ai trouvé que c'était un bon match. Même si je suis déçu, j'ai pris du plaisir. »

Pierre Lees-Melou (milieu de terrain de Brest sur Prime Vidéo) :

« Mon rouge est lunaire quand on revoir les images. C’est un peu dur. Intérieurement, je suis énervé mais je contiens ma colère. J’ai 30 ans. J’aimerai juste qu’il y a ait des micros chez les arbitres. Le résultat ? C’est frustrant, mais on ne peut pas s’en prendre qu’à nous-mêmes. On fait un grand travail en revenant à 3-1 et ensuite on se met à reculer. Et c’est une faute de notre part. C’est notre responsabilité. Qu’est ce qui s’est passé à 3-1 ? Le but de Lacazette rapidement nous fait mal et inconsciemment on s’est mis à reculer. Alors que ce n’est pas l’image qu’on renvoie depuis le début de la saison. Cela ne nous ressemble pas. On l’a donc un peu cherché aussi. »