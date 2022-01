OL : Boateng lance un défi pour ramener Lewandowski

L’OL prêt à activer les réseaux de Jerome Boateng pour trouver la perle rare en attaque ? Désireux de se renforcer offensivement, le club lyonnais avait ciblé Sadar Azmoun depuis de longs mois. Tout semblait ficelé avec l’attaquant iranien du Zenith jusqu’à que le club russe tombe d’accord avec le Bayer Leverkusen.

La piste Azmoun, voulu par Peter Bosz, envolée, l’OL n’a plus que quelques jours pour trouver un plan B. C’est à ce ce moment-là que Boateng rentre en jeu. Non pas pour jouer les tours de contrôle sur le front de l’attaque mais pourquoi pas en parlant du projet lyonnais à d’anciens coéquipiers.

100 000 RT pour Lewandowski

Intercepté par un supporter de l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, le défenseur allemand a lancé un défi, mardi soir. Si son tweet fait plus de 100 000 retweets, il s’engage à avoir une discussion avec Robert Lewandowski.

Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. 😂 #ConsiderItDone 😜 https://t.co/dVMxWV6ALo L'article continue ci-dessous — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) January 25, 2022

Quatorze heures après l’avoir lancé, Boateng a déjà fait un quart du chemin puisque 24 000 personnes se sont déjà prêtées au jeu. L’objectif est encore loin mais à de quoi faire sourire.

Même si Lewandowski, l’homme aux 23 buts cette saison en Bundesliga, a très peu de chances de poser ses valises entre Rhône et Saône, les supporters de l’OL ont besoin de second degrés. Entre une situation sportive compliquée et des rumeurs de départ de cadres comme Bruno Guimaraes, ce n’est pas la fête chez les Gones…