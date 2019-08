OL, Aulas confirme que le mercato n'est pas terminé

Le président de Lyon a été dans le sens de Juninho confirmant que le mercado des Gones n'est pas terminé surtout dans le sens des arrivées.

La défaite contre lors du dernier match de préparation a laissé des traces à l'Olympique Lyonnais. "Le mercato ? Je dirais qu’on n’a pas terminé. On a envie d’aller chercher un autre joueur mais on n’a pas décidé du poste", confiait Juninho, le nouveau directeur sportif, au micro d’OL Access sur OL TV. Le Brésilien expliquait notamment qu'une arrivée était possible jusqu'à la fermeture du marché des transferts le 2 septembre.

Jean-Michel Aulas est sur la même longueur d'onde que son directeur sportif. Si le président de l'OL a pris un peu de recul sur la partie sportife, il a confirmé que la cellule de recrutement des Gones était toujours très active dans les colonnes du quotidien L'Equipe : "On a demandé à Florian Maurice (le responsable du recrutement) de continuer à regarder, avoue le président lyonnais. On a la possibilité de faire quelque chose encore".

"Aulas va laisser le temps à Sylvinho"

L'article continue ci-dessous

"Il y a toujours une prise de risques. On a changé tellement de choses ! Imaginez le PSG qui change de directeur sportif, d'entraîneur et perd trois de ses meilleurs joueurs, il n'aurait pas la certitude de progresser. Mais on a la conviction de construire un avenir souriant. Il faut nous faire confiance. Et si Sylvinho n'a pas d'expérience de numéro 1, son expérience de joueur et sa personnalité me laissent penser qu'il faut lui donner un peu de temps, ce que l'on va faire", a ajouté le président de l'OL.

L'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais a confessé qu'il avait confiance en son directeur sportif, Juninho, et en son nouvel entraîneur, Sylvinho : "Je resterai attentif, mais je prends vraiment du recul. Je n'ai vu que deux matches de préparation et c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une confiance totale en Juninho et Sylvinho. On a fait ce qu'on a dit, avec un duo, et une nouvelle organisation".

Jean-Michel Aulas a avoué qu'il n'était pas en contact permanant avec Sylvinho, une rupture par rapport à la majorité de ses entraîneurs dans le passé : "Dans ma mémoire, je n'appelais pas Claude Puel (2008-2001) tous les jours, et Gérard Houllier (2005-2007) non plus, il me semble. Mais je suis en contact journalier avec Juninho, et je parle en anglais avec Sylvinho quand je le vois, comme à Bournemouth. C'est vraiment une nouvelle ère. Si ça marche, je pense qu'on m'entendra intervenir de moins en moins.»