OGC Nice : les six entraîneurs ciblés pour succéder à Didier Digard

Digard a peu de chances de rester le coach de Nice la saison prochaine. Ses dirigeants ont établi une short-list pour lui trouver un remplaçant.

Le 10 janvier dernier, Didier Digard était nommé entraîneur de l'OGC Nice en remplacement de Lucien Favre. S'il espérait rester en poste lors de la saison 2023-2024, il n'en sera rien.

En effet, selon nos confrères de L'Equipe, Didier Digard ne sera pas maintenu en raison de ses mauvais résultats : Nice a été éliminé sans gloire en quart de finale de la Ligue Europa Conférence par le FC Bâle et avec 5 défaites lors des 8 dernières journées de la Ligue 1, le Gym ne sera pas européen la saison prochaine.

Les dirigeants niçois n'ont pas encore tranché sur son futur poste. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Didier Digard pourrait redevenir entraîneur-adjoint comme à l'époque de Lucien Favre ou retourner entraîner l'équipe réserve.

Deux entraîneurs de Ligue 1 dans le viseur

En attendant de trouver une solution, le club azuréen s'active pour lui trouver un remplaçant. Et selon L'Equipe, une short-list comprenant six noms a été constituées.

Régis Le Bris, entraîneur du FC Lorient, figure tout en haut de la liste mais il est sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2027. Autre entraîneur de Ligue 1 ciblé : Franck Haise. Mais là encore ce sera difficile pour Nice de le recruter. Haise est sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en 2025 et pourrait découvrir la Ligue des champions la saison prochaine puisque le RCL occupe actuellement la deuxième place du classement de la Ligue 1.

Directeur sportif de l'OGCN, Florent Ghisolfi, qui avait nommé Haise à Lens quand il y travaillait, garde tout de même un petit espoir de le débaucher.

Thiago Motta, De Zerbi, Potter : Nice prospecte aussi à l'étranger

Hormis les entraîneurs de Ligue 1, Nice regarde aussi à l'étranger. Jean-Claude Blanc, le chef exécutif d'Ineos Sport, apprécie tout particulièrement le profil de Thiago motta. L'Italien entraîne actuellement Bologne et présente l'avantage de parler le français depuis son passage au PSG (janvier 2012-2018) lorsqu'il était joueur.

Le Belge Karel Geraerts, quart de finaliste de la Ligue Europa pour sa première saison à la tête de l'Union Saint-Gilloise, est également dans le viseur de Nice.

Le nom de Roberto De Zerbi, qui réalise des miracles avec Brighton en Premier League est aussi plébiscité en interne mais il est encore sous contrat pour trois ans avec les Seagulls.

Dernier nom figurant sur la liste de Nice : celui de Graham Potter. Si son passage à Chelsea a été un échec cuisant, les dirigeants niçois gardent à l'esprit son beau parcours sur le banc de Brighton. De plus, Potter présente l'avantage d'être libre de tout contrat et d'être Britannique. Et le boss d'INEOS, l'Anglais Jim Ratcliffe, aimerait bien voir un de ses compatriotes diriger son club après avoir recruté plusieurs joueurs des îles britanniques comme Ross Barkley, Joe Bryan et Aaron Ramsey.