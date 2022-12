OGC Nice – RC Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nice-Lens.

Lens veut rester dans le sillage du PSG

Dauphin du PSG avec 36 points (contre 41 pour le club parisien) avant la Coupe du monde, le RC Lens espère maintenir la cadence imprimée avant l'arrêt de la Ligue 1.

Les hommes de Franck Haise vont donc tenter de relancer la machine Sang et Or à l'occasion d'un déplacement à Nice (9e avec 20 points). Une équipe niçoise qui a loupé son début de saison (une seule victoire lors des six premières journées) avant de relever la tête. Les Aiglons restaient sur une série de six matches sans défaite avant le Mondial au Qatar.

Date, horaire et lieu de Nice-Lens

Date : jeudi 29 décembre 2022

Ville : Nice (France)

Stade : Allianz Riviera

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 16e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Millot (France).

Sur quelle chaîne voir le match Nice-Lens ?

En France, la rencontre entre Nice et Lens sera diffusée sur C+Foot.

Le streaming pour voir le match Nice-Lens

En France, il sera de possible de voir le match Nice-Lens en Streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Nice-Lens

Pour cette rencontre, l'OGC Nice sera privé de plusieurs joueurs déjà absents avant la Coupe du monde : Andy Delort, Mario Lemina et Youcef Atal.

Le Mondialiste gallois Aaron Ramsey est quant à lui toujours en vacances tandis que Marcin Bulka et Sofiane Diop seront eux aussi forfaits.

Du côté des Lenois, le gardien n°2 Wuilker Farinez est forfait tout comme Jimmy Cabot et Adam Buksa.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Thuram - Pépé, Laborde, Brahimi.

L'équipe probable de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Fofana, Abdul Samed, Machado - Sotoca, Saïd, Costa.

Les statistiques à connaître avant Nice-Lens

● Le bilan des 22 confrontations entre Nice et Lens en Ligue 1 au XXIe siècle est parfaitement équilibré : 6 succès chacun, pour 10 résultats nuls.

● Nice a remporté ses deux réceptions de Lens en Ligue 1 depuis la remontée du club nordiste dans l'élite en 2020-2021. D'ailleurs, l'OGCN est l'un des deux clubs, avec Lyon, face auxquels les Sang et Or n'ont ramené aucun point en déplacement en L1 sur la période.

● Nice est invaincu lors de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls) – sa meilleure série sur une même saison de L1 depuis février-avril 2021 (6) – après s'être incliné lors de 5 de ses 7 précédents (2 victoires).

● Lens compte 36 points après 15 matches de Ligue 1 2022-2023, son meilleur total à ce stade de la compétition. Aucune des 22 précédentes équipes affichant au moins ce total à ce stade n'a terminé la saison hors du podium.

● Nice reste sur deux succès lors de ses trois dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul), alors que les Aiglons n'avaient gagné aucune de leurs quatre premières cette saison (1 nul puis 3 défaites).

● Vainqueur de ses deux derniers déplacements en Ligue 1 (1-0 à Marseille le 22 octobre et 2-1 le 5 novembre à Angers), Lens peut aligner un troisième succès de suite hors de ses bases dans l'élite pour la première fois depuis août-septembre 2021 (3). Les Sang et Or n'avaient avant ça gagné qu'un seul de leurs 5 premiers déplacements en 2022/23 (3 nuls, 1 défaite).

● Nice est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs différents en Ligue 1 cette saison (27). De son côté, Lens est celle qui a aligné le moins de 11 de départ différents dans l'élite en 2022-2023 (10).

● Les matches de Nice sont ceux qui produisent le moins de fautes en Ligue 1 cette saison (287 – 143 sifflées contre l'OGCN, 144 pour), alors que ceux de Lens sont ceux qui en produisent le plus (413 – 216 contre, 197 pour).

● Depuis son arrivée à Nice à la fin du mercato d'été 2021, Andy Delort a inscrit 36% des buts de l'OGCN en Ligue 1 (21/59), meilleur pourcentage pour un joueur dans les buts de son équipe dans l'élite depuis le début du mois de septembre 2021.

● Seuls Neymar (257) et Lionel Messi (255) ont réalisé plus de passes vers l'avant parmi les attaquants de Ligue 1 cette saison que Florian Sotoca (167 avec Lens).