OGC Nice – Lille OSC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nice-Lille.

Lille veut poursuivre sa belle série

Le LOSC (7e avec 34 points) est actuellement en pleine confiance. Les hommes de Paulo Fonseca sont invaincus, toutes compétitions confondues, depuis 8 matches et vont tenter de le rester lors de la réception de Nice.

Les Aiglons sont entraînés depuis le 10 janvier 2023 par Didier Digard et ont retrouvé des couleurs avec une victoire 6-1 contre Montpellier puis un 0-0 à Reims.

Date, horaire et lieu de Nice-Lille

Date : dimanche 28 janvier 2023

Ville : Nice (France)

Stade : Allianz Riviera

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 20e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Eric Wattelier (France).

Sur quelle chaîne voir le match Nice-Lille ?

En France, la rencontre entre Nice et Lille sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Nice-Lille

En France, il sera de possible de voir le match Nice-Lille en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Nice-Lille

Pour cette rencontre, Nice évoluera une nouvelle fois sans Andy Delort, qui s'entraîne seul à Ajaccio en attendant d'être transféré au FC Nantes. Quant à Youssouf Ndayishimiye, recruté cet hiver par l'OGC Nice, il a été jugé apte à jouer ce match par Didier Digard et pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Concernant l'infirmerie du club, seul le gardien n°2, Marcin Bulka, est blessé et manquera à l'appel.

Du côté du LOSC, Adam Ounas est toujours absent en raison de sa blessure survenue lors du match entre les Dogues et l'ESTAC le dimanche 15 janvier.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Thuram, Ramsey, Boudaoui - Pepé, Laborde, Diop.

L'équipe probable de Lille : Chevalier - Diakhité, Fonte, Alexsandro, Weah - Zhegrova, Baleba, André, Cabella - David, Bayo.

Les statistiques à connaître avant Nice-Lille

● Nice n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matches à domicile contre Lille en Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), mais c'était le dernier en date le 14 mai dernier (1-3).

● Nice n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), après s'être incliné lors de 5 des 7 précédents (2 victoires).

● Actuel 6e de Ligue 1, Lille affiche pourtant le même nombre de points (34) et la même différence de buts (+10) après 19 matches que lors de l'exercice 2018/19 où il avait fini vice-champion de France. En comptant 3 points pour une victoire, le Losc est d'ailleurs la 1re équipe à ne pas figurer dans les 5 premières places du classement malgré au moins 34 points glanés à ce stade.

● Nice n'a perdu aucune de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après s'être incliné lors de 3 des 4 premières cette saison (1 nul).

● Lille a rendu une clean sheet lors de 3 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, soit autant que lors des 25 précédents.

● Nice est l'équipe qui a effectué le plus de remplacements avant la mi-temps en Ligue 1 cette saison (6).

● Nice (16.3%) et Lille (16.1%) sont les deux équipes qui effectuent la plus grande part de leurs passes vers l'arrière en Ligue 1 cette saison.

● Kasper Schmeichel a délivré 7 avant-dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison, c'est au moins 5 de plus que tout autre gardien. Le portier de Nice est également celui qui a joué le plus de six mètres dans l'élite en 2022-2023 (139).

● L'attaquant de Nice Nicolas Pépé (19) est le deuxième joueur ayant délivré le plus de dernières passes avant un tir sans qu'aucune ne se transforme en passe décisive, derrière Alexis Sánchez (23). La dernière passe décisive de Pépé en L1 remonte à avril 2019 avec… Lille face à Paris (doublé de passes décisives ce jour-là).

● L'attaquant de Lille Jonathan David est l'un des 2 joueurs impliqués sur au moins 15 buts lors de chacune des 3 dernières saisons de Ligue 1, avec Kylian Mbappé. Il a été décisif à 16 reprises dans l'élite en 2022/23 (12 buts, 4 passes décisives), c'est déjà son record.