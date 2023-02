OGC Nice – AC Ajaccio : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nice-Ajaccio.

Nice veut prolonger sa belle série

Depuis l'arrivée de Didier Digard au poste d'entraîneur, à la place de Lucien Favre, l'OGC Nice a retrouvé des couleurs. Le club azuréen (8e avec 34 points), est invaincu depuis cinq matches en Ligue 1 dont trois victoires probantes : 6-1 contre Montpellier, 1-0 à Lens et 3-1 à Marseille.

Face à une équipe d'Ajaccio (18e avec 18 points) qui souffre et est dans une mauvaise avec cinq défaites pour une victoire lors des six dernières journées de Ligue 1, l'OGC Nice espère prolonger son invincibilité et poursuivre sa remontée au classement.

Date, horaire et lieu de Nice-Ajaccio

Date : vendredi 10 février 2023

Ville : Nice (France)

Stade : Allianz Riviera

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 23e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Madame Stéphanie Frappart (France).

Sur quelle chaîne voir le match Nice-Ajaccio ?

En France, la rencontre entre Nice et Ajaccio sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Nice-Ajaccio

En France, il sera de possible de voir le match Nice-Ajaccio en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Nice-Ajaccio

Pour cette rencontre, l'OGC Nice devra se passer des services de Youcef Atal, de Nicolas Pepé et de Marcin Bulka qui sont blessés. Didier Digard espère récupérer Atal dans deux semaines et a indiqué, concernant Pépé, qu'il voulait « prendre son temps pour ne plus le perdre sur le reste de la saison. »

Dans les rangs ajacciens, plusieurs joueurs manqueront à l'appel : Vincent Marchetti (hanche), Mathieu Coutadeur (mollet), Yoann Touzghar (élongation), Youssouf Koné (cheville), Fernand Mayembo (cuisse) et Thomas Mangani (pneumothorax) tandis qu'Ismaël Diallo sera suspendu après avoir écopé d'un carton rouge contre Nantes.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel - Mendy, Todibo, Dante, Lotomba - Ramsey, Youssouf, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.

L'équipe probable d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Alphonse - Bayala, Lebas, Barretto, Chabrolle - Belaïli, El Idrissy.

Les statistiques à connaître avant Nice-Ajaccio

● Nice a remporté 8 de ses 11 derniers matches face à Ajaccio en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), rendant à chaque fois une clean sheet, après n'avoir gagné qu'un seul des 4 premiers au 21e siècle (2 nuls, 1 défaite).

● Nice va recevoir Ajaccio pour la 1re fois toutes compétitions confondues depuis janvier 2014 (victoire 2-0), s'imposant lors de 4 de ses 5 dernières réceptions de l'ACA sans encaisser le moindre but.

● Nice a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue série depuis avril-mai 2022 (3 également).

● Ajaccio a perdu 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1, pour une victoire 2-1 à Angers le 1er février dernier.

● Nice est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 à domicile (4 victoires, 2 nuls) après avoir perdu 3 des 4 premiers cette saison (1 nul).

● Ajaccio a inscrit 61% de ses points à l'extérieur en Ligue 1 cette saison (11/18), pourcentage le plus élevé.

● Les joueurs d'Ajaccio ont touché 364 ballons dans la surface adverse en Ligue 1 cette saison, total le plus faible.

● Ajaccio est la seule équipe de Ligue 1 2022-2023 dont la moyenne d'âge au coup d'envoi dépasse les 29 ans (29 ans et 212 jours).

● Ajaccio est l'équipe contre laquelle l'attaquant de Nice Gaëtan Laborde a le plus joué (2 matches - 163 minutes) sans jamais marquer en Ligue 1. Il a en effet marqué contre 27 des 30 équipes qu'il a affrontées dans l'élite.

● Youcef Belaïli est impliqué dans 8 des 10 derniers buts d'Ajaccio en Ligue 1 (5 buts, 3 passes décisives). En comptant ses 2 passes décisives avec Brest en début de saison, il est l'un des 5 joueurs actuels de L1 à compter minimum 5 buts et 5 passes décisives (5 & 5) aux côtés de Neymar (12 & 10), Messi (10 & 10), Sotoca (6 & 6) et van den Boomen (5 & 7).