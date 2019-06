OFFICIEL - Timothy Weah quitte le PSG pour Lille

Prêté cette saison au Celtic Glasgow, Timothy Weah quitte définitivement le PSG. Le jeune attaquant s'est engagé à Lille.

C'est officiel : Timothy Weah est Lillois. Le jeune international américain quitte le PSG pour s'engager chez son dauphin. Après une préparation encourageante et des réalisations lors du Trophée des champions contre (4-0) et à l'occasion de la 1ère journée de au Parc des Princes contre (3-0), l'attaquant de 19 ans avait été prêté au en janvier dernier.

Depuis, l'international américain a inscrit trois buts en 11 matches de championnat en Ecosse. Suffisant pour attiser quelques convoitises et notamment du côté de , où il a paraphé un contrat de 5 ans, qui le lie au club nordiste jusqu'en 2024.

Si le montant de l'indemnité n'a pas été précisé, L'Equipe annonce un montant de 10 millions d'euros hors bonus. Le fils de George Weah aura l'occasion de disputer la la saison prochaine tout en bénéficiant d'un temps de jeu supérieur qu'au PSG.

"Nous sommes vraiment ravis d’avoir fait signer Timothy Weah", a indiqué Marc Ingla, le bras droit de Gerard Lopez, dans des propos retranscrits sur le site officiel du LOSC. "De nombreux très bons clubs le courtisaient et Timothy a choisi notre proposition et le projet du LOSC. On le remercie, lui et son entourage, pour sa décision. Il dispose de qualités techniques et mentales impressionnantes pour son jeune âge. C’est un attaquant très prometteur, très mature aussi avec déjà une expérience et un palmarès intéressants. Nous avons l’impression que notre projet correspond bien à ses caractéristiques et à sa personnalité."

De son côté, Timothy Weah n'a pas caché son enthousiasme. "Pour moi, le LOSC est le meilleur choix possible pour progresser et gagner du temps de jeu. C’est une équipe jeune et ambitieuse : je sais que Christophe Galtier et son staff sont très professionnels et appréciés par les joueurs. Rejoindre le LOSC, ça n’est pas rien puisque cette équipe a réalisé une superbe saison l’an dernier car une deuxième place, c’est une performance énorme : jouer la Champions League est d’ailleurs un rêve que je vais pouvoir réaliser. J’ai hâte de marquer des buts sous mes nouvelles couleurs et d’aider ce club à remporter des matchs et pourquoi pas des trophées !".