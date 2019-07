OFFICIEL : Tielemans (Monaco) transféré définitivement à Leicester

Le milieu de terrain belge, prêté depuis janvier à Leicester, y a été transféré définitivement ce lundi.

C'est désormais officiel : Youri Tielemans va bien poursuivre son aventure à .

L'AS a confirmé le transfert sec du milieu de terrain belge, qui avait été prêté aux Foxes l'hiver dernier. En difficulté en première partie de saison sur le Rocher, le milieu de terrain belge avait fait savoir qu'il ne se voyait pas revenir à Monaco.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce le transfert de Youri Tielemans à Leicester City. Le joueur s’engage définitivement avec le club anglais où il était prêté depuis janvier. Le Club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure !https://t.co/QPuuFagFOb — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 juillet 2019



"L’AS Monaco annonce le transfert de Youri Tielemans à Leicester City. Le milieu de terrain quitte l’AS Monaco et s’engage définitivement avec le club anglais où il était prêté depuis janvier", a indiqué le club de la Principauté dans son communiqué officiel.

"Auteur de 65 matches avec l’AS Monaco lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019, l’international belge rejoint la où il compte 13 rencontres sous les couleurs de Leicester. Le Club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure".

Si l'indemnité de ce transfert n'a pas été communiquée, le Télégraph évoque un montant 45 millions d'euros.

L'international belge avait confié qu'il disposait de plusieurs offres, dont une en provenance de . "J'ai été agréablement surpris des offres qui sont parvenues auprès de mon entourage. Plusieurs très grands clubs se sont renseignés. Leicester est aussi un grand club à mes yeux, un club familial, avec de l'ambition. Je n'écarte aucune possibilité", expliquait l'intéressé au début du mois alors qu'il participait au rassemblement de la .

Monaco réalise une bonne opération pour un joueur acheté environ 25 millions d'euros à l'été 2017 et qui a parfois eu du mal à confirmer les attentes placées en lui en Principauté. En une saison et demie sous les couleurs monégasques, Tielemans aura disputé 65 rencontres pour six buts et trois passes décisives.