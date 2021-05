OFFICIEL - Thauvin s’engage avec les Tigres

L’attaquant international français Florian Thauvin quitte l’Olympique de Marseille pour le club mexicain de Tigres.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme annoncé depuis le début de la matinée de vendredi, Florian Thauvin va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison en cours pour s’engager en faveur des Tigres d’UANL. Un transfert gratuit vu que le joueur était en fin de contrat. L’officialisation de ce deal est intervenue dans la soirée.

Thauvin signe pour une durée de cinq ans avec la formation aztèque, mettant ainsi fin à son long séjour en terre phocéenne. Une aventure qui a duré huit ans (entrecoupée par un court passage à Newcastle) et qui l’aura vu jouer 206 matches et marquer 72 buts pour les Olympiens. Outre-Atlantique, il devrait percevoir un salaire de l'ordre de 4.5M€, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Liga MX.

Il retrouve Giganc chez les Tigres

Le choix des Tigres peut paraitre étonnant car le champion du monde avait des touches avec des équipes européennes. Cela étant, il ne fait qu’imiter la trajectoire de son ancien coéquipier André-Pierre Gignac, qu’il va d’ailleurs retrouver chez les finalistes de la dernière Coupe du Monde des clubs. Deux autres français étaient passés par cette formation mexicaine, en l’occurrence Andy Delort (avant qu’il n’opte pour la double nationalité) et Thimothée Kolodzieczjak.

A 28 ans, Thauvin tourne le dos au plus haut niveau européen et on peut se demander si cela ne va pas impacter sa carrière internationale. En même temps, sa dernière cape avec les Bleus remonte au juin 2019 contre Andorre.

Sampaoli le regrette déjà

Avant de changer de tunique, l’ancien bastiais va essayer d’aider l’OM à atteindre son objectif en Ligue 1, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue Europa. Du côté du Vélodrome, son départ est déjà grandement regretté.

Jorge Sampaoli, le coach de l’équipe, a indiqué en conférence de presse ce vendredi que c’est à contrecœur qu’il devrait se séparer de lui. "C’est un joueur sur lequel nous comptons beaucoup ici, c’est un pilier de cette équipe. Il le sait aussi mais dans le football, parfois, il y a des choses que l’entraîneur ne peut pas contrôler. Si Flo (Thauvin) prend la décision de quitter l’OM, je lui serai reconnaissant d’avoir travaillé avec un joueur aussi professionnel", a indiqué le coach argentin.