OFFICIEL - Stéphane Ruffier et l'ASSE, c'est terminé

Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de son portier, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, ce lundi.

Au club depuis l'été 2011 et devenu gardien emblématique de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier quitte le club par la petite porte. Mis à l'écart par Claude Puel avant l'interruption de la saison dernière, Stéphane Ruffier a enchaîné les mises en pied de la part de son club. Ce lundi, l'ASSE a décidé de rompre son contrat.

En effet, le club du Forez a publié un communiqué officiel pour annoncer la fin de son aventure commune avec l'ancien portier de l'AS . "Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’ a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021" , écrivent les Verts.

"L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision"

"Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution", précise ensuite l'AS Saint-Etienne, qui connait la côte de popularité de l'international français auprès de ses fervents supporters.

L'article continue ci-dessous

Cette décision fait suite à la dernière mise à pied en date, le mois dernier pour "insubordination". Il était reproché à l'intéressé "une attitude méprisante en quittant prématurément et sans la moindre autorisation l'entraînement" . Il avait en effet quitté une séance individuelle avant son terme pour cause de fatigue.





Pour rappel, Claude Puel, entraîneur de Saint-Etienne, s'était montré opposé à un retour du gardien. "Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie" , avait-il confié, en octobre dernier, sur le plateau du Canal Football Club .



PSG - "Alors fatigué ?"... Un premier entraînement court, mais intense avec Pochettino

Depuis la mise à l'écart de Ruffier, les buts sont gardés par Jessy Moulin, promu numéro 1 par l'ancien coach de Nice, ou . À 34 ans et alors que son contrat devait arriver à son terme à l'issue de la saison en cours, Stéphane Ruffier est donc libre de chercher un nouveau club. La triste fin d'une belle histoire pour celui qui compte 383 apparitions sous le maillot des Verts depuis son arrivée en provenance de Monaco, considéré comme l'un des meilleurs portiers de l'histoire du club.