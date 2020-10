La réponse choc de Puel sur l'avenir de Ruffier

Stéphane Ruffier restera placardisé tant que Claude Puel restera aux commandes à l'ASSE.

Stéphane Ruffier ne refera pas surface chez les Verts. Questionné par le CFC pour savoir si le portier historique des Verts n’était pas au moins son n°2, Claude Puel a répondu de manière très cash : "Non, ni n°3".

D'ailleurs, si Ruffier rejoue un jour pour les Verts, ce sera après le départ de Claude Puel, comme l'a asséné ce dernier.

"Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie", a tonné le boss de l'ASSE au micro du Canal Footbal Club.