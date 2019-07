Officiel - Sébastien Haller devient le joueur le plus cher de l'histoire de West Ham

Comme prévu, Sébastien Haller s'est engagé avec après la réussite de sa visite médicale. L'attaquant français quitte l' et rejoint les Hammers où il s'est engagé pour cinq saisons, jusqu'en 2024.

Le montant de l'opération est estimée à 50 millions d'euros, ce qui constitue un nouveau record de transfert pour le club londonien. La formation entraînée par Manuel Pellegrini était à la recherche d'un nouvel avant-centre après les départs de Marko Arnautovic et d'Andy Carroll.

