OFFICIEL : Saka prolonge son contrat à Arsenal

Titulaire régulièrement depuis l'arrivée de Mikel Arteta, le polyvalent jeune joueur des Gunners a prolongé son contrat avec son club formateur.

a annoncé que Bukayo Saka a signé un nouveau contrat sur le long terme avec le club londonien, mettant fin à toute spéculation selon laquelle il pourrait quitter l'Emirates Stadium à la fin de la saison 2019-20. Le jeune joueur, qui était dans les rangs des Gunners depuis l'âge de sept ans, avait fait tourner les têtes depuis ses débuts en équipe première, impressionnant par ses compétences en dribble, sa ruse et sa vista lui permettant de délivrer de nombreuses passes décisives cette saison.

Les équipes qui surveillent sa situation devront cependant mettre leurs plans de côté pour le moment, le jeune de 18 ans s'engageant à Arsenal dans un avenir prévisible. "Londres est ma maison. Arsenal est mon équipe", a déclaré Saka sur Twitter après que l'accord a été officialisé. "Je suis tellement heureux d'annoncer enfin ma prolongation de contrat. J'adore jouer pour ce club et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Le travail acharné continue pour que je puisse continuer à vivre mon rêve".

L'entraîneur, Mikel Arteta, confronté à une reconstruction à Arsenal, est naturellement ravi que le joueur issue de l'académie reste au club alors qu'il cherche à faire des Gunners, de nouveau, une équipe jouant au plus haut niveau de manière régulière : "Bukayo est un jeune joueur talentueux et intelligent. Il m'a impressionné par son éthique de travail et son attitude à apprendre et à s'adapter, et cela a porté ses fruits dans ses performances", a déclaré Arteta.

Plus d'équipes

"Je suis ravi de continuer à travailler avec lui pour le développer davantage et pour qu'il nous aide à atteindre nos objectifs", a ajouté l'Espagnol. Le directeur technique, Edu Gaspar, a ajouté: "C'est quelque chose que toutes les personnes impliquées voulaient voir se produire et nous sommes ravis que Bukayo ait signé un nouveau contrat à long terme. Il fait de grands progrès et fait partie des nombreux jeunes joueurs qui se sont développés grâce à notre académie. C'est tellement important pour nous alors que nous progressons en tant que club".