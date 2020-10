OFFICIEL - Said Benrahma prêté à West-Ham

Après de longues tractations, l’ailier algérien Said Benrahma a rejoindre West Ham dans le cadre d'un prêt.

Les Hammers de s'offrent un renfort de choix en attaque. Ce vendredi soir, l’Algérien Said Benrahma s'est officiellement engagé en leur faveur en provenance de Brentford. Au bout de longues discussions, les deux clubs ont fini par s'entendre au sujet d'un prêt avec option d'achat.

L'ancien Niçois va donc découvrir la à partir de cette saison. Et il en est tout content, d'après les propos qu'il a accordés au site du club : "Je suis très, très heureux de faire partie de cette équipe, a déclaré le nouveau n °9 des Hammers. West Ham est un club historique, qui est en Premier League depuis très longtemps. Il a toujours accueilli de bons joueurs. C’est un club énorme en . J'ai parlé au manager, donc je sais exactement ce qu'il attend de moi. J'essaierai de répondre à ses attentes sur le terrain car il a confiance en moi et j'espère que je pourrai le lui rendre sur le terrain."

Moyes comblé par l'arrivée de Benrahma

David Moyes s'est aussi exprimé sur cette acquisition : " Je suis ravi d’accueillir Saïd à West Ham United. C'est un joueur qui a eu beaucoup de reconnaissance pour ses performances avec Brentford en Championnat. Il a suscité beaucoup d'intérêt, nous sommes donc très heureux qu'il ait décidé de se joindre à nous. Nous cherchons à attirer des joueurs affamés et déterminés à progresser et à s'améliorer. Saïd est un talent passionnant avec beaucoup d'habileté et les bonnes qualités, qui complètera les autres joueurs offensifs que nous avons au club. Nous devons donner à Saïd un peu de temps pour s'installer, mais je suis convaincu qu'il sera capable de passer à la Premier League. Nous sommes vraiment ravis de l'avoir ici et avons hâte de tirer le meilleur parti de lui."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Benrahma, qui devra attendre la semaine prochaine avant d'effectuer ses débuts dans l'élite anglaise, ne sera pas le premier joueur algérien à défendre la tunique de West Ham puisque Sofiane Feghouli l’avait fait avant lui.

Outre West Ham, deux autres clubs londoniens avaient des vues sur le Fennec durant le mercato estival, en l’occurrence et .