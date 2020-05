OFFICIEL - Rennes : un adjoint de Julien Stéphan quitte le club

Le Stade Rennais confirme ce samedi le départ de Jean-Marc Kuentz. L'adjoint de Julien Stéphan va intégrer le staff de Thierry Laurey à Strasbourg.

Comme annoncé ces derniers jours, Jean-Marc Kuentz ne sera plus l'un des adjoints de Julien Stéphan la saison prochaine. Arrivé à Rennes aux côtés de Sabri Lamouchi, le technicien va quitter la Bretagne pour intégrer le staff de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey.

Le club breton a confirmé son départ ce samedi. "Dans le cadre des excellentes relations qui lient le F.C. au Racing Club de et son Président Marc Keller, le Stade Rennais F.C. a accédé à la demande de son entraîneur adjoint, Jean-Marc Kuentz, de retrouver le club alsacien qu’il avait quitté en 2012. Le club remercie Jean-Marc pour ces deux saisons et demie passées à partager ses compétences et son professionnalisme au sein de notre staff technique", est-il écrit.

Suite au départ précipité de David Ducourtioux à Strasbourg, Thierry Laurey cherchait un adjoint pour l’épauler dans ses missions. C'est chose faite. Un retour aux sources pour Jean-Marc Kuentz, qui a fait toutes ses classes au Racing par le passé.

Bizeul pressenti à Rennes

Pour remplacer Jean-Marc Kuentz, un nom revient avec insistance du côté de Rennes. Celui de Philippe Bizeul (49 ans), actuellement adjoint de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais (N2). S'il venait à signer, il retrouverait lui aussi son ancien club puiqu'il a été joueur au centre de formation et entraîneur des équipes jeunes pendant seize années. Le Breton a également acquis de l'expérience dans les rangs du Tours FC, de , du Havre et du .