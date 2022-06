OFFICIEL : RedBird nouveau propriétaire de l'AC Milan

Le fonds américain de Gerry Cardinale rachète l'AC Milan pour un montant de 1,2 milliard d'euros : Elliott conservera une part minoritaire.

Une nouvelle ère a commencé pour l'AC Milan : quelques jours seulement après avoir remporté son 19e Scudetto, les Rossoneri ont changé de propriétaire, étant repris par RedBird, un fonds d'investissement américain créé par Gerry Cardinale.

Une finalisation au mois de septembre

Le club milanais a annoncé les détails de l'accord entre RedBird et Elliott, qui conservera une participation minoritaire comme garantie de la continuité du projet : 1,2 milliard de lires est la valeur économique de l'opération, dont la clôture effective aura lieu en septembre.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

"RedBird Capital Partners ("RedBird") et Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord définitif pour l'acquisition par RedBird de l'AC Milan, le champion de Serie A nouvellement couronné. Le transfert vers le nouveau propriétaire aura lieu au cours de l'été, la clôture étant prévue pour septembre 2022. L'accord, qui valorise le Club à 1,2 milliard d'euros, prévoit qu'Elliott conserve une participation financière minoritaire dans le Club, ainsi que ses propres représentants au conseil d'administration, consolidant ainsi un partenariat entre RedBird et Elliott qui donnera une continuité aux progrès réalisés sous la direction d'Elliott au cours des quatre dernières années", indique l'AC Milan dans son communiqué.

Red Bird affiche ses ambitions

Des nouvelles décisives ont été donnés concernants les contrats de Paolo Maldini et Frederic Massara, qui expirent le 30 juin : "La priorité pour RedBird est de continuer à travailler avec la zone sportive et la direction du club pour donner une continuité au parcours de Milan, en visant un retour au sommet du football mondial. La combinaison du succès sur le terrain, de la stratégie d'acquisition et de développement de nouveaux joueurs et de la gestion commerciale mondiale de classe mondiale, associée à l'expérience de RedBird dans la direction et le développement de franchises sportives internationales, assurera un avenir encore plus brillant à l'histoire légendaire de Milan."

L'article continue ci-dessous

Enthousiaste, tel est le commentaire de Cardinale, désireux de laisser sa marque dans l'histoire d'un club aussi prestigieux : "Nous sommes honorés de faire partie de l'illustre histoire de l'AC Milan et nous sommes ravis à l'idée de pouvoir écrire le prochain chapitre du club à un moment où il a retrouvé sa position bien méritée au sommet du championnat italien, avec un œil sur les objectifs futurs au niveau européen et mondial. Je tiens à remercier Gordon Singer et toute l'équipe d'Elliott pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli au cours des quatre dernières années pour ramener Milan au sommet de la Serie A. La philosophie d'investissement de RedBird et son expérience dans le monde du sport ont montré que les clubs de football peuvent réussir sur le terrain tout en maintenant un profil financier durable. Nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec le club, sa direction et les fans de Milan dans le monde entier pour continuer à pousser Milan toujours plus haut dans les années à venir.

De la part de Gordon Singer, associé directeur d'Elliott, des mots de fierté et de gratitude envers le peuple milanais : "Lorsqu'Elliott a acquis l'AC Milan en 2018, nous avons hérité d'un club avec une histoire extraordinaire, mais avec de sérieux problèmes financiers et des performances sportives décevantes. Notre plan était simple : créer une stabilité financière et redonner à l'AC Milan la place qui lui revient dans le football européen. Je pense que nous pouvons dire que nous avons atteint ces deux objectifs. En ce moment de transition vers le prochain chapitre de l'histoire de Milan, je veux exprimer nos plus profonds sentiments d'humilité, de fierté et surtout de gratitude pour les expériences que nous avons partagées avec chaque membre de la famille de Milan : nous n'aurions rien pu faire sans vous, les Milanais".