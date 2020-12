OFFICIEL - Raymond Domenech nommé entraîneur du FC Nantes

C'était attendu, c'est désormais officiel ! Raymond Domenech s'est engagé en faveur du FC Nantes, où il prend la succession de Patrick Collot.

Il ne manquait plus que l'officialisation. Ce samedi, après les fêtes, le FC a mis fin au peu de suspense qu'il restait. L'arrivée de Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'Équipe de (2004-2010), est désormais officielle. Le technicien âgé de 68 ans prend ainsi la succession de Patrick Collot.

Si son arrivée fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours dans l'Hexagone, à l'image de Mickaël Landreau, ancienne gloire des Canaris, peu convaincu par son arrivée, le natif de aura la lourde tâche de redonner vie à un groupe sur la pente descendante. Seizième de , le FC Nantes ne compte que trois longueurs d'avance sur la zone rouge à l'approche d'un derby contre le , pour le compte de la 18ème journée. Un premier match déjà décisif attend donc Raymond Domenech.

Une semaine pour préparer ses débuts face au Stade Rennais

Ce dernier s'est engagé ce samedi jusqu'à la fin de la saison et disposera de peu de temps pour préparer ce rendez-vous face aux Bretons. La reprise de l'entraînement avait en effet été fixée à mercredi prochain, sept jours avant le derby. Il devra donc rapidement trouver la formule pour relancer une équipe déjà dos au mur.

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes", a déclaré le nouveau coach, heureux

Pour rappel, il n'a plus entraîné au haut niveau depuis son départ de l'équipe de France, en 2010, après le retentissant fiasco lors de la en et la grève des joueurs à Knysna. Quatre ans plus tôt, il avait mené les Bleus en finale du Mondial, s'inclinant aux tirs au but contre l' .

En ce qui concerne un club, la dernière expérience de Raymond Domenech remonte à la période 1988-1993 lorsqu'il entraînait l'Olympique Lyonnais. Il avait fait monter l'OL en première division, remportant le titre de champion de France en 1989. Plus de 30 ans plus tard, le voilà donc entraîneur du FC Nantes.