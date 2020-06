OFFICIEL - PSG féminin : Olivier Echouafni prolonge l'aventure

La section féminine du PSG a officialisé ce lundi la prolongation de contrat du coach Olivier Echouafni, désormais lié au club jusqu'en 2021.

Olivier Echouafni sera toujours le coach du chez les féminines la saison prochaine. Dans un communiqué, le club francilien annonce ce lundi que le technicien de 47 ans a signé un nouveau bail d'une saison, jusqu'en 2021.

Le natif de Nice est à la tête de l’équipe féminine du PSG depuis deux ans. "Pour la saison 2020-2021, [il] conservera une partie du personnel qui l'a accompagné au cours de ces deux dernières saisons : Bernard Mendy (entraîneur adjoint) et Bruno Valencony (entraîneur des gardiennes), qui ont également prolongé leur contrat d'un an. Sébastian Lopez Guia (préparateur physique), vient renforcer le staff technique", précise Paris dans le même communiqué.

Olivier Echouafni et son staff auront pour objectif d'aller titiller l'OL dans la course au titre la saison prochaine. Ils sont encore engagés en cette saison et disputeront le Final-8 en du 21 au 30 août.