OFFICIEL - Pierre-Emile Hojbjerg arrive en provenance de Southampton

Le défenseur des Spurs, Kyle Walker-Peters, a pris la direction opposée après avoir joué pour les Saints en prêt la saison dernière.

a confirmé la signature du milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg en provenance de . L'international danois de 25 ans a signé un contrat de cinq ans et devient la première signature de Tottenham de l'été. Les Spurs ont également annoncé que l'arrière droit Kyle Walker-Peters s'est engagé définitivement à Southampton. Hojbjerg déménage au nord de Londres après avoir passé quatre saisons avec Southampton, où il a fait un total de 128 apparitions et marqué cinq buts.

"Je pense qu'il y a un avenir fantastique pour le club"

L'ancien joueur du aidera à fournir une couverture au milieu de terrain pour les Spurs et portera le n°5. "Je voulais jouer dans un club où je pourrais me voir pendant de nombreuses années", a déclaré Hojbjerg sur le site officiel de Tottenham. "Tottenham était juste celui-là. Je suis très fier, très heureux et excité. Je pense qu'il y a un avenir fantastique pour le club". Walker-Peters, quant à lui, déménage chez les Saints après avoir été formé à Tottenham et fait 24 apparitions en équipe première. Le joueur de 23 ans a fait 10 autres apparitions pour Southampton après s'être joint à un accord de prêt initial en janvier.

"Je sens que je me suis déjà développé pendant mon temps passé ici", a déclaré Walker-Peters sur le site officiel de Southampton. "De toute évidence, c'est un club avec une excellente réputation pour améliorer les jeunes joueurs et, personnellement, j'ai trouvé cela très utile de travailler sous la direction du manager, avec ses idées sur le jeu et ce qu'il attend de vous en tant qu'individu". Désormais, reste à savoir si José Mourinho pourra lui apporter autant.