OFFICIEL - Pelé prolonge avec l'OM

En fin de bail, le gardien Yohann Pelé (37 ans) a prolongé d'un an avec l'OM.

C'est officiel, Yohann Pelé a prolongé d'un an son contrat avec Marseille. Le gardien de 37 ans, doublure de Steve Mandanda, est désormais lié avec l'OM jusqu'en 2021.

PROLONGATION



Félicitations 👏 à Yohann Pelé qui prolonge son aventure avec l’OM ⚪️🔵 #DroitAuBut — (@OM_Officiel) June 16, 2020

"Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe", indique le communiqué du club phocéen.

Marseille connaît donc ses gardiens pour la saison prochaine. Pour rappel, Pelé était arrivé à l'OM en 2015.