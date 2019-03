Officiel - Paulo Sousa devient le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux

Le technicien portugais s'est engagé pour trois ans et demi avec Bordeaux. Il était libre depuis son départ du Tianjin Quanjian en novembre dernier.

Comme prévu depuis plusieurs jours, Paulo Sousa s'est engagé avec les Girondins. Le club bordelais, classé actuellement 13e de Ligue 1, vient d'officialiser la venue du technicien portugais pour les quatre prochaines saisons.

L'entraîneur de 48 ans a livré sur le site officiel des Marine et Blanc sa première réaction. "La vision de mon rôle à Bordeaux, comme avec chacun des clubs que j’ai entrainé, consistera à créer et développer une philosophie et une identité de jeu qui reflètent son histoire et s’inscrivent durablement dans le futur."

Paulo Sousa était libre depuis novembre dernier et son départ du Tianjin Quanjian en Chine. Il présente le profil d'un baroudeur puisqu'il a déjà entraîné en Angleterre (QPR, Leicester), en Hongrie (Videoton), en Italie (Fiorentina) mais aussi en Israël (Maccabi Tel-Aviv).

Pour Joseph DaGrosa, le propriétaire américain du club, c'est une nouvelle très positive. "Nous sommes convaincus que Paulo Sousa apportera à tous nos fans le plaisir qu’ils attendent en venant au stade voir jouer leur équipe et atteindra les objectifs ambitieux que nous lui avons donnés", a indiqué le dirigeant également sur le site officiel du club.

Bordeaux s'était séparé il y a quelques jours du brésilien Ricardo, qui était manager général du club et qui dirigeait en duo l'équipe première avec Éric Bedouet.