Officiel - Patrice Évra annonce qu'il prend sa retraite à 38 ans

Sans club depuis un an et son départ de West Ham, Patrice Évra raccroche ses crampons. Malgré une fin délicate, il aura gagné de nombreux titres.

Après avoir porté les couleurs de , , la , l'OM ou encore , Patrice Évra a décidé de raccrocher les crampons à 38 ans. Il a fait l'annonce ce lundi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il en a profité pour évoquer ses projets et notamment son envie de devenir entraîneur.

"Ma carrière de joueur est officiellement terminée. J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe", a ainsi affirmé le désormais ancien latéral gauche.

Si sa fin de carrière aura été marquée par des incidents comme ses vidéos sur les réseaux sociaux ou son coup de pied donné à un supporter de l'OM en Europa League, Patrice Évra a eu une carrière riche en titres, notamment lors de son passage avec Manchester United sous Sir Alex Ferguson.

Avec l'Équipe de , le natif de Dakar a vécu le pire avec Knysna, en , en 2019 puis a failli être sur le toit de l'Europe, six ans après, avec la finale de l'Euro perdue au Stade de France contre le (1-0). Il aura disputé en tout 81 rencontres avec les Bleus.

Le palmarès de Patrice Évra :

- Monaco : 1

- Manchester United : 5 , 1 , 1 , 3 , 5 Community Shield

- Juventus : 3 , 2 Coppa d'Italia, 1 Supercoupe d'