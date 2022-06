OFFICIEL - Pascal Dupraz quitte l’AS Saint-Etienne

Après la relégation du club en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a fait le choix de ne pas reconduire son entraineur Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz n'ira pas au-delà de la fin de son contrat actuel à Saint-Étienne, qui expire le mois prochain, après avoir manqué de maintenir les Verts en Ligue 1.

Dupraz a échoué dans sa mission

L’annonce de son départ a été faite ce jeudi par l’ASSE à travers un communiqué : « L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz. Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation. »

L'ancien manager de Toulouse est arrivé dans le Forez au milieu de la saison et a réussi à faire remonter l'équipe de la dernière à la 18e place, mais l'équipe stéphanoise a buté sur le dernier obstacle avec une défaite en barrage contre Auxerre aux tirs au but. Une issue catastrophique et qui a semé le désordre au sein du club dans tous les sens du terme.

Battles en pole pour lui succéder

Les Verts cherchent désormais à faire revenir Laurent Batlles, l'ancien entraineur Troyes et ex-coach des réserves de Saint-Étienne après la fin de sa carrière de joueur dans le même club en 2012. Mais Batlles ne souhaite pas nécessairement accepter un poste en Ligue 2, avec un intérêt potentiel de Lille et Lorient, tandis qu'un poste à Bordeaux serait également séduisant pour lui.

L'ancien milieu de terrain veut également des garanties, notamment au niveau de la direction du club, s'étant brouillé auparavant avec les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en 2019. Les plans de secours du club seraient Michel Der Zakarian, le coach de Brest, et Sabri Lamouchi, l'ancien de Rennes.