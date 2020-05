OFFICIEL : Ntep signe à Guingamp

Sans club depuis février, l'ailier passé par le Stade Rennais rebondit en Bretagne du côté de l'En-Avant Guingamp.

Paul-Georges Ntep est de retour en ! Sans club depuis début février et la fin de son aventure à , l'ailier de 27 ans était à la recherche d'un nouveau défi mais n'a pas trouvé preneur que ce soit en France ou ailleurs. Après des expériences en , et France, Paul-Georges Ntep attendait qu'une belle opportunité s'offre à lui. L'ancien ailier du a pris le temps, mais il a enfin trouvé son nouveau club.

"Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus" merci @EAGuingamp pour la confiance En avant toute pic.twitter.com/s0N9EfdbVG — Paul-Georges Ntep (@PGNtep) May 13, 2020

Alors que L'Equipe expliquait ce mercredi que Paul-Georges Ntep était proche de l'En-Avant , le recrutement de l'ailier de 27 ans a été encore plus vite que prévu. En effet, l'EAG a officialisé la signature de l'international camerounais ce mercredi en fin d'après-midi. Le joueur a également confirmé son choix sur ses réseaux sociaux : "Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus" Merci EA Guingamp pour la confiance. En avant toute".

[#MercatoEAG] Ce mercredi, @PGNtep s’est engagé avec l’En Avant pour une saison. En fin de contrat, l’international français puis camerounais de 27 ans évoluait jusqu’à présent avec le Club allemand du @VfL_Wolfsburg.



📄 Plus d'informations https://t.co/6b0RIsy4Kg pic.twitter.com/FBWbB6ZfTp — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) May 13, 2020

La formation bretonne, elle, a aussi communiqué sur le sujet quelques instants plus tard : "Percutant et puissant, Paul-Georges Ntep est un joueur qui aime perforer les défenses grâce à sa très bonne capacité d’élimination. Depuis le début de sa carrière, en tant que droitier, Paul-Georges a évolué le plus souvent de sa carrière sur le flanc gauche de l’attaque", a écrit Guingamp dans son communiqué. L'ancien Rennais a signé pour une saison et va donc retrouver les terrains de l'Héxagone après avoir quitté la France en 2017/2018, date de son passage à l'AS Saint-Etienne.