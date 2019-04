OFFICIEL - Montpellier prolonge Michel Der Zakarian

Montpellier a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de son entraîneur Michel Der Zakarian, sur le banc depuis l'été 2017.

L'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian, dont le contrat se terminait en 2020, a prolongé avec le club héraultais qui a officialisé la nouvelle ce lundi, sans préciser la durée exacte de la prolongation du contrat.

Le Président Laurent Nicollin explique dans un communiqué que la prolongation du bail du technicien de 56 ans "s'est faite très rapidement".

"On continue l'aventure avec Michel. La saison n'est pas finie, mais il montre qu'il est l'entraîneur qu'il nous faut à l'heure actuelle donc nous sommes heureux qu'il ait eu lui aussi la volonté qu'on prolonge l'aventure ensemble. J'en suis heureux et ravi. J'espère qu'on va bien finir la saison avant de débuter la nouvelle avec autant d'envie et d'ambition", a-t-il ajouté.

Au classement, qui reçoit le PSG mardi (19h) est sixième de à huit points de Saint-Etienne, quatrième et pour le moment qualifié pour la .

Passé aussi par le club en tant que joueur, Michel Der Zakarian se dit "heureux de la confiance qu'on m'accorde".

Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN

— MHSC (@MontpellierHSC) 29 avril 2019