OFFICIEL - Martin Odegaard est de retour à Arsenal

Prêté aux Gunners la saison dernière par le Real Madrid, le Norvégien s'est cette fois engagé définitivement contre la somme de 40 millions d'euros.

Arsenal a finalisé la signature pour 40 millions d'euros de Martin Odegaard en provenance du Real Madrid. Prêté aux Gunners la saison dernière, il s'est engagé en faveur du club londonien de manière permanente. Martin Odegaard avait attiré l'attention pendant son court séjour en Angleterre et, après avoir été incapable de se frayer un chemin dans les plans de Carlo Ancelotti à Madrid, il est maintenant prêt à s'engager sur la durée chez les poids lourds de la Premier League, déterminé à jouer.

Annonçant l'accord sur le site officiel du club, Arsenal a déclaré à propos d'Odegaard : "L'international norvégien revient après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt avec nous, au cours de laquelle il a fait 20 apparitions, marquant notamment lors de notre victoire en Premier League contre Tottenham Hotspur à l'Emirates Stadium en mars. Le joueur de 22 ans a commencé sa carrière en Norvège avec Stromsgodset, où il a fait ses débuts à 15 ans en avril 2014, devenant ainsi le plus jeune joueur à figurer dans la première division norvégienne. Il a été signé par le Real Madrid en janvier 2015 et est ensuite devenu leur plus jeune joueur en mai 2015".

Nouveau départ et nouveau numéro

"Au cours des trois saisons 2017-18, Martin a passé des périodes de prêt avec Heerenveen et Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, puis en Espagne avec la Real Sociedad en 2019-20, où il a aidé le club à atteindre la finale de la Copa del Rey. Le milieu de terrain offensif a également fait 30 apparitions pour la Norvège, faisant ses débuts en août 2014, devenant le plus jeune joueur à représenter l'équipe nationale senior de son pays à l'âge de seulement 15 ans et 253 jours", souligne aussi Arsenal.

La saison dernière, il avait inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives en 20 apparitions sous la tunique d'Arsenal. Cet été, il débarque avec un nouveau numéro. En effet, si Martin Odegaard portait le numéro 11, il a cette fois hérité du 8, marchant ainsi sur les traces de son actuel entraîneur espagnol Mikel Arteta.

Mikel Arteta ne sera d'ailleurs pas en mesure de faire appel à Martin Odegaard lors de la prochaine sortie d'Arsenal. Ses deuxièmes débuts pour le club pourraient avoir lieu lors d'un affrontement en Coupe Carabao contre West Bromwich Albion mercredi prochain, ou lors du choc contre Manchester City au stade Etihad, le 28 août.