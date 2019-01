OFFICIEL - Martial prolonge son contrat avec Manchester United

Anthony Martial a prolongé son contrat avec Manchester United ce jeudi. L'attaquant est désormais lié jusqu'en 2024 avec United.

Today just got a whole lot better! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 31 janvier 2019

"Manchester United est ravi d'annoncer qu'Anthony Martial a signé un nouveau contrat, qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2024, avec la possibilité de le prolonger d'un an", indique le club sur son site officiel.

"J'aime mon temps dans ce club. Depuis le jour de mon arrivée, on m'a fait sentir que je faisais partie de la famille United et j'ai été incroyablement submergé par la chaleur et l'amour de nos fans, qui continuent de m'étonner avec leur soutien. J'aimerais remercier Ole et son équipe d'entraîneurs pour leur confiance en moi et pour m'aider à faire progresser mon jeu. Ce club est focalisé sur le fait de gagner des trophées et je suis sûr que le prochain n'est pas si loin", a fait savoir Martial.

Son coach, Ole Gunnar Solskjær, s'est montré ravi de la nouvelle : "Anthony est l’un de ces joueurs naturellement doués avec lesquels tout entraîneur aimerait travailler. Pour un jeune homme, il a un bon cerveau de footballeur qui, associé à son talent exceptionnel, fait de ce joueur un avenir prometteur. C'est le club parfait pour que Anthony puisse progresser dans son développement en tant qu'attaquant de premier plan et nous sommes tous ravis qu'il ait signé un contrat à long terme", a-t-il fait savoir.